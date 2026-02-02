На випадок хвороби: українка показала корисний дешевий пристрій, що працює без світла

Пояснюємо, чим відрізняється від звичайного

Ситуація зі світлом в Україні не покращується і проводити деякі медичні процедури вдома стає дедалі важче. Зокрема — користуватися небулайзером. Це медичний пристрій, який перетворює рідкі ліки на "пару", яку вдихають при лікуванні деяких хвороб. Однак в мережі знайшли вихід, як лікуватися при відключеннях світла.

Користувачка Єлизавета Робак розповіла, що її дитині призначили таке лікування і вона знайшла, що є портативні моделі небулайзерів, які можна заживити від батарейок та павербанка. Ще й ціна на них значно нижча, ніж на компресорні моделі для домашнього використання.

Свою знахідку жінка показала в ТікТоці. Продається такий небулайзер в мережі магазинів "Аврора" та коштує 149 грн.

Зазначимо, що на відео — МЕШ-небулайзер. На відміну від компресорних такі моделі є портативними та безшумними, проте компресорні вважаються надійнішими при тривалому використанні та розпилюють ліки на дрібніші часточки. До плюсів МЕШ-небулайзерів можна зарахувати можливість користування під різними кутами.

