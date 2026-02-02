На случай болезни: украинка показала полезное дешевое устройство, работающее без света
Объясняем, чем отличается от обычного
Ситуация со светом в Украине не улучшается и проводить некоторые медицинские процедуры на дому становится все труднее. В частности, пользоваться небулайзером. Это медицинское устройство, которое превращает жидкое лекарство в "пар", которую вдыхают при лечении некоторых болезней. Однако в сети нашли выход, как лечиться при отключениях света.
Пользовательница Елизавета Робак рассказала, что ее ребенку назначили такое лечение и она нашла, что есть портативные модели небулайзеров, которые можно запитать от батареек и павербанка. Цена на них значительно ниже, чем на компрессорные модели для домашнего использования.
Свою находку женщина показала в ТикТоке. Продается такой небулайзер в сети магазинов "Аврора" и стоит 149 грн.
Отметим, что на видео – МЭШ-небулайзер. В отличие от компрессорных, такие модели являются портативными и бесшумными, однако компрессорные считаются более надежными при длительном использовании и распыляют лекарства на более мелкие частицы. К плюсам МЭШ-небулайзеров можно отнести возможность использования под разными углами.
Важно:
любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.