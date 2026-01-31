Ожеледиця знову випробовує українців: є копійчаний спосіб не впасти на льоду

Простий лайфхак за 15 гривень

Морози повернулись разом із ожеледицею — українці скаржаться, що звичні лайфхаки не працюють та вигадали спосіб уникнути падіння, який не тільки довговічний, а й легко монтується на взуття. І коштуватиме — копійки.

Для того, щоб не ковзати на крижаному асфальту потрібна металева губка для чистки посуду. Такі шкребки на маркетплейсах коштують по 15 грн/штука, якщо ж купувати більше пакування — ціна ще нижча. Губку можна як розрізати навпіл, щоб утворились два металевих кола, так і використовувати по окремій губці для кожної ноги. Їх надівають на взуття, щоб воно не ковзало.

Для більшого комфорту, можна розтягнути губку по всій довжині стопи. Спосіб підходить для всіх розмірів взуття.

В коментарях до відео діляться важливим уточненням — вдівши на взуття шкребки для посуду потрібно не стояти на місці, а активно рухатися, інакше тонка металева нитка примерзає до льоду та рветься. Частина дописувачів зауважили, що це також виглядає досить стильно: "Я не відразу зрозуміла, я думала, що це уггі зі стразами".

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна поласувати смаженими ковбасками і при цьому зігрітись, навіть коли немає світла, опалення чи газу. Для цього потрібен спирт.