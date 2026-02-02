Більше сиру за ті самі гроші: де вигідніше взяти продукт - в "АТБ" чи "Сільпо"

В "АТБ" поки що триває знижка, тому варто поквапитись

Ціни на однакові продукти в українських супермаркетах можуть суттєво відрізнятися залежно від торгівельної мережі. Навіть на популярні товари щоденного споживання різниця в ціні інколи становить десятки гривень.

Щоб з’ясувати, де вигідніше купувати твердий сир "Комо", ми порівняли актуальні ціни в "АТБ" та "Сільпо".

Твердий сир "Комо": де купити вигідніше – "АТБ" чи "Сільпо"

Так, у мережі "АТБ" твердий сир "Комо Сметанковий" 50% у фасуванні 150 грамів коштує 60,50 гривень. У перерахунку це приблизно 40,3 гривні за 100 грамів.

Ціни на твердий сир. Фото: Телеграф

Водночас у супермаркетах "Сільпо" за 100 грамів сиру "Комо Сметанковий" 50% покупцям доведеться заплатити 61,90 гривень. Якщо ж придбати 150 грамів, загальна вартість складе близько 92,85 гривні

Таким чином, за однакову кількість продукту в "АТБ" покупець заплатить майже на 32 гривні менше, ніж у "Сільпо". Різниця в ціні за 100 грамів становить понад 20 гривень.

