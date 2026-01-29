Вдвічі дешевше бренду: знайдено бюджетну заміну одного з найпопулярніших товарів

Економія виходить пристойна

Багато великих мереж супермаркетів в Україні мають власну продукцію. Вона часто набагато дешевше відомих аналогів.

"Телеграф" розповідає про продукт "Varto" (Varus), який можна купити вдвічі дешевше брендового аналога.

Так, наприклад, набір одноразових станків для гоління Varto Soft (3 штуки з 2 лезами) можна придбати за ціною 23 гривні. Ця ціна в кілька разів нижча, ніж у найвідомішого аналога Gillette. Станки цієї компанії продаються в цьому магазині за ціною 95 гривень (5 штук з 2 лезами).

Бритові верстати Varto

Бритові верстати Gillette

Таким чином виходить, що три упаковки станків від Varto (9 штук) обійдуться дешевше ніж одна упаковка (5 штук) від Gillette.

Що таке власні бренди супермаркетів |

Власні торгові марки — це товари, які виробляються на замовлення роздрібних мереж (супермаркетів, гіпермаркетів) і продаються під брендом самої мережі або розробленою нею унікальною назвою. Вони часто дешевші за аналоги, тому що не вимагають витрат на рекламу та просування.

