Больше сыра за те же деньги: где выгоднее купить продукт — в "АТБ" или "Сильпо"

В "АТБ" пока держится скидка, поэтому стоит поторопиться

Цены на одинаковые продукты в украинских супермаркетах могут существенно отличаться в зависимости от торговой сети. Даже на популярные товары повседневного спроса разница в цене иногда составляет десятки гривен.

Чтобы выяснить, где выгоднее покупать твердый сыр "Комо", мы сравнили актуальные цены в "АТБ" и "Сильпо".

Твердый сыр "Комо": где купить выгоднее — "АТБ" или "Сильпо"

Так, в сети "АТБ" твердый сыр "Комо Сметанковый" 50% в фасовке 150 граммов стоит 60,50 гривен. В пересчете это примерно 40,3 гривны за 100 граммов.

Цены на сыр. Фото: Телеграф

В супермаркетах "Сильпо" за 100 граммов сыра "Комо Сметанковый" 50% покупателям придется заплатить 61,90 гривны. Если же приобрести 150 граммов, общая стоимость составит около 92,85 грн.

Таким образом, за одинаковое количество продукта у "АТБ" покупатель заплатит почти на 32 гривны меньше, чем у "Сильпо". Разница в цене за 100 грамм составляет более 20 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где сэкономить почти сотню на популярном "бодром" продукте.