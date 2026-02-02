Була першим коханням Івасюка. Як виглядала у молодості Людмила Шкуркіна і де похована

Вийшла заміж за росіянина, а її син будує кар’єру у Росії

Цього понеділка могло б виповнитись 76 років талановитій українській актрисі та співачці Людмилі Шкуркіній. Вона була першим коханням видатного композитора Володимира Івасюка.

Що потрібно знати:

Володимир Івасюк і Людмила Шкуркіна познайомилися у шкільному ансамблі "Буковинка"

Людмила стала відомою актрисою і грала у Дніпропетровському та Севастопольському театрах

Вона померла у 2008 році у Севастополі у віці 58 років

У неї залишився син Григорій, який став актором і живе у Москві

Його пісні знала вся країна, але серце автора "Червоної рути" належало лише обраним. Мало хто знає, що найяскравішим, щирим і "тим найпершим" коханням геніального композитора Івасюка була не випадкова зустрічна, а дівчина на ім'я Людмила.

Людмила Шкуркіна та Володимир Івасюк

Володимир та Людмила познайомилися у рідному Кіцмані, маленькому містечку у Чернівецькій області. Їх об’єднала музика: разом вони виступали у шкільному ансамблі "Буковинка", де Володимир був керівником, а Людмила – солісткою. На 16-річчя він навіть присвятив їй композицію "А мені шістнадцять літ".

Почуття спалахнули швидко і були настільки глибокими, що навіть після закінчення школи, коли шляхи закоханих розійшлися різними містами (Володимир вступив до медичного інституту у Чернівцях, а Людмила поїхала вчитися на актрису до Києва), вони продовжували підтримувати зв’язок.

Що відомо про Людмилу Шкуркіну

Людмила Андріївна Шкуркіна народилася 2 лютого 1950 року. Вона була не просто "дівчиною композитора", а самодостатньою та яскравою особистістю. Після школи Людмила вступила до Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого.

Довгий час (близько 30 років) працювала у Дніпропетровському театрі російської драми імені М. Горького (зараз Дніпровський академічний театр драми та комедії). Колеги та глядачі згадували її як актрису з неймовірною харизмою та "божественною" зовнішністю. Однією з її знакових ролей була Земфіра у спектаклі "Цигани".

Людмила Шкуркіна у ролі Земфіри

Згодом Людмила вийшла заміж за російського актора Миколу Калініна (помер у вересні 2025 року у Москві). У шлюбі у них народився син Григорій, який пішов стопами батьків і став актором. Зараз чоловікові 42 роки, він живе у Росії та знімається у серіалах з путіністами.

Григорій Калінін у серіалі "Острів"

Попри те що Григорій народився в українському Дніпрі, тут ріс і навчався, він вважає за краще мовчати про війну, яку Росія розв’язала в його рідній Україні.

Калінін із російським актором Сергієм Буруновим

Смерть Людмили Шкуркіної

З 2001 року актриса служила у Севастопольському академічному драматичному театрі імені А. В. Луначарського у Криму. Її не стало у віці 58 років — 20 вересня 2008 року в Севастополі внаслідок тяжкої невиліковної хвороби. Ймовірно, у Криму й похована.

