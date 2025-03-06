Живе одна в будинку, заповненому фото чоловіка: як живе зараз вдова Єльцина і що відомо про неї

У будинку, де мешкає вдова Єльцина, у кожній кімнаті висить фото її покійного чоловіка

На відміну від гучного і скандального політичного життя свого чоловіка, дружина Бориса Єльцина, чия могила виконана у вигляді прапора РФ, завжди залишалася в тіні. Вона пройшла зі своїм обранцем увесь шлях — від студентського життя до його президентства та старості. Зараз їй 92 і вона береже пам’ять про свого чоловіка.

Як перша леді Росії (хоч цього титулу не існувало) не була публічною особистістю. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Наїну Єльцину і як вона живе зараз, через 18 років після смерті чоловіка.

Що відомо про Наїну Єльцину

Наїна Єльцина (в дівоцтві Гіріна) народилася 14 березня 1932 року на Уралі у простій родині. Вона отримала освіту інженерки-будівельниці в Уральському політехнічному інституті. Саме там і відбулася доленосна зустріч із Борисом Єльциним. У 1956 році вони одружилися.

На початку їхнього союзу, сім’я жила досить бідно, у гуртожитку. Тоді Єльцин будував кар’єру у будівництві, а згодом подався у політику. Проте, Наїна обрала для себе образ домогосподарки. Вона виховувала доньок та була в тіні свого чоловіка. Навіть коли Єльцин став президентом Росії, його дружина не була публічною особистістю.

У подружжя народилося дві доньки — Олена і Тетяна. До речі, саме Тетяна Дяченко згодом стала помічницею батька і фактично впливала на його політичні рішення в останні роки його правління.

Де зараз Наїна Єльцина

Зараз життя вдови Єльцина зосереджене на піклування про здоров’я. Кожен свій день вона розпочинає із зарядки, прогулянки на свіжому повітрі та скандинавської ходьби, за словами її онучки Марії Юмашевої.

Наїна має власний план кількості кроків за день, який контролюють її доньки. Якщо показники не дотягують до "норми", жінка повинна виправити це в кінці дня.

Також за словами онуків, Наїна обожнює доглядати за рослинами в саду. Вона вирощує яблука і ділиться ними з онуками.

Після смерті Єльцина, рідні пропонували їй переїхати жити до них. Проте, Наїна відмовлялася і вирішила залишитися вдома. У будинку, де мешкає вдова президента РФ, є особливість. У кожній кімнаті є фото Бориса Єльцина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про нащадків Єльцина. Напрочуд, майже ніхто із них не займається політикою і навіть ніяк не причетний до неї.