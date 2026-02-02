Вышла замуж за россиянина, а ее сын строит карьеру в России

В этот понедельник могло бы исполниться 76 лет талантливой украинской актрисе и певице Людмиле Шкуркиной. Она была первою любовью выдающегося композитора Владимира Ивасюка.

Что нужно знать:

Владимир Ивасюк и Людмила Шкуркина познакомились в школьном ансамбле "Буковинка"

Людмила стала известной актрисой и играла в Днепропетровском и Севастопольском театрах

Она умерла в 2008 году в Севастополе в возрасте 58 лет

У нее остался сын Григорий, который стал актером и живет в Москве

Его песни знала вся страна, но сердце автора "Червоної рути" принадлежало лишь избранным. Мало кто знает, что самой яркой, искренней и "той самой первой" любовью гениального композитора Ивасюка была не случайная встречная, а девушка с именем Людмила.

Людмила Шкуркина и Владимир Ивасюк

Владимир и Людмила познакомились в родном Кицмане, маленьком городке в Черновецкой области. Их объединила музыка: вместе они выступали в школьном ансамбле "Буковинка", где Владимир был руководителем, а Людмила — солисткой. На 16-летие он ей даже посвятил композицию "А мені шістнадцять літ".

Чувства вспыхнули быстро и были настолько глубокими, что даже после окончания школы, когда пути влюбленных разошлись по разным городам (Владимир поступил в медицинский институт в Черновцах, а Людмила уехала учиться на актрису в Киев), они продолжали поддерживать связь.

Что известно о Людмиле Шкуркиной

Людмила Андреевна Шкуркина родилась 2 февраля 1950 года. Она была не просто "девушкой композитора", а самодостаточной и яркой личностью. После школы Людмила поступила в Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

Долгое время (около 30 лет) работала в Днепропетровском театре русской драмы имени М. Горького (сейчас Днепровский академический театр драмы и комедии). Коллеги и зрители вспоминали ее как актрису с невероятной харизмой и "божественной" внешностью. Одной из ее знаковых ролей была Земфира в спектакле "Цыгане".

Людмила Шкуркина в роли Земфиры

Впоследствии Людмила вышла замуж за российского актера Николая Калинина (умер в сентябре 2025 года в Москве). В браке у них родился сын Григорий, который пошел по стопам родителей и стал актером. Сейчас мужчине 42 года, он живет в России и снимается в сериалах с путинистами.

Григорий Калинин в сериале "Остров"

Несмотря на то, что Григорий родился в украинском Днепре, здесь рос и учился, он предпочитает молчать о войне, которую Россия развязала в его родной Украине.

Калинин с российским актером Сергеем Буруновым

Смерть Людмилы Шкуркиной

С 2001 года актриса служила в Севастопольском академическом драматическом театре имени А. В. Луначарского в Крыму. Ее не стало в возрасте 58 лет — 20 сентября 2008 года в Севастополе вследствие тяжелой неизлечимой болезни. Вероятно, в Крыму и похоронена.

