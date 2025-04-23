Саме він привів кривавого Путіна до влади: де похований експрезидент Росії Борис Єльцин

Єльцин був президентом Росії протягом двох термінів

Сьогодні, 22 квітня, минає 18 років з дня смерті колишнього президента країни-окупантки Бориса Єльцина. За нього Росія вийшла з Радянського Союзу, почала першу війну проти Чечні та перешкодила заколоту проти Михайла Горбачова, який був лідером СРСР. Також Єльцин, Білл Клінтон та Леонід Кравчук підписали угоду про позбавлення України ядерного статусу.

"Телеграф" нагадає, якою була діяльність першого президента Росії, коли він помер і де поховали.

Що відомо про Бориса Єльцина

Єльцин народився на Уралі у 1931 році. У дитинстві жив у місті Березники, що у Пермській області. Навчався на будівельному факультеті Уральського політехнічного інституту. Так він опановував фах інженера-будівельника. Борис займався волейболом і здобув звання майстра спорту.

У 1955 році Єльцин отримав роботу в тресті "Уралтяжтрубстрой", де працював майстром і начальником дільниці. Згодом став виконробом, а у 1961 році вступив до Компартії. У 1963 році став головним інженером Свердловського домобудівного комбінату.

Єльцин вступив у Компартію ще у 1961 році, фото з мережі

Участь у партії дозволила йому перейти у Свердловський обком КПРС, де відповідав за промисловий розвиток області. Упродовж 9 років Борис був 1-м секретарем Свердловського обласного комітету КПРС.

Певний час Єльцин був секретарем ЦК КПРС та 1-м секретарем Московського міського комітету КПРС. У 1989 році Борис потрапив до Верховної Ради Росії, коли вона перебувала у складі Радянського Союзу. Через рік чиновник став головою цього держоргану.

Єльцин був головою Верховної Ради Росії у складі СРСР, фото з мережі

Єльцин намагався запровадити у Росії економічні реформи, але не вийшло через опір керівництва країни. У 1991 році у Росії самопроголошений Державний комітет з надзвичайного стану намагався скинути з влади тодішнього лідера СРСР Михайла Горбачова. А все через його плани підписати договір Союзу суверенних держав, відповідно до якого республіки б отримували певну незалежність.

Однак Єльцин виступив проти заколоту, звернувшись з танку до москвичів, аби захистити демократію. У тому ж році Бориса обрали президентом Росії. Він був одним із підписантів Біловезької угоди щодо розпаду Радянського Союзу.

Єльцин підписував угоду про розпад СРСР, фото Getty Images

Єльцин намагався провести політичні та економічні перетворення, але зіштовхнувся з опором. Були непорозуміння у питанні ухвалення нової Конституції та конфлікт між законодавчою і виконавчою владою.

Єльцин видав указ про розпуск Верховної Ради, попри те, що це порушувало чинну Конституцію. Нардепи не підкорилися такому рішенню. Це призвело до жовтневого путчу — державного перевороту зі збройними зіткненнями і мітингами.

Єльцин розпускав Верховну Раду Росії, фото Getty Images

Президент Росії залучив до перевороту армію та міліцію, яким дав наказ стріляти по будівлі Білого дому. Загинуло 200 осіб, а ще 500 отримали поранення. У 1994 році Росія за президентства Єльцина почала першу війну проти Чечні. Також саме він дав наказ вбити президента Чечні Джохара Дудаєва.

Єльцина обрали президентом і на другий термін. Однак дефолт і економічні проблеми у Росії лише зростали. Також здоров'я президента погіршувалося, тож у 1999 році він склав повноваження. Натомість Єльцин назвав своїм наступником Володимира Путіна, який згодом став одним із найкривавіших диктаторів у світовій історії.

Смерть і могила Бориса Єльцина

У 90-х Єльцин пережив два інфаркти, тож проходив лікування від ішемічної хвороби серця. Йому провели кілька операцій на судинах. У 2007 році у Єльцина сталась зупинка серця через прогресивну серцево-судинну поліорганну недостатність. Він помер у 76 років.

Єльцина поховали на Новодівичому цвинтарі, на ділянці №6 Центральної алеї, біля головного входу на кладовище. Експрезиденту Росії виготовили незвичний пам'ятник, у вигляді розгорнутого прапора країни-терористки. Меморіал виготовили зі шматків білого, синього та червоного мармуру, що відтворює ворожий триколор.

Могила Бориса Єльцина, фото Getty Images

Пам'ятник у вигляді триколору, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила колишнього лідера СРСР Михайла Горбачова. Він теж похований на Новодівичому цвинтарі.