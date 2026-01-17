Рус

Майже 100 тисяч на оздоровлення? Яку зарплату у 2025 отримав мер прифронтового міста

Автор
Тетяна Крутякова ,
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Олександр Сєнкевич Новина оновлена 17 січня 2026, 19:16
Олександр Сєнкевич. Фото Колаж, "Телеграф"

Податків за рік міський голова сплатив чимало

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич за 2025 рік заробив понад 1 млн грн. При цьому встиг отримати допомогу на оздоровлення в розмірі майже 90 тисяч грн.

Про це повідомили в Миколаєвській міській раді у відповідь на запит "Телеграфу". Зазначивши, що матеріальна допомога на оздоровлення Сєнкевичу нараховувалась у серпні 2025 року.

За даними документа, мер Миколаєва у 2025 році заробив понад 1,1 млн грн. При цьому на руки міський голова отримав 894,3 тисячі грн. Тобто майже 200 тисяч грн пішло на податки.

Скільки заробляє мер Миколаєва Сєнкевич
Скільки заробляє мер Миколаєва Сєнкевич

У документі не вказано, які саме надбавки та премії отримував Сєнкечив, але, враховуючи, що його посадовий оклад не перевищував 23 тисячі грн, а на руки він отримував до 84 тисяч грн, можна припустити, що суми чималі.

Найбільше грошей міський голова заробив у серпні та вересні 2025 року. Так, саме у серпні йому нарахували 89 806,4 грн домоги на оздоровлення, а на руки отримав — 134 466 грн. У вересні також заробітня плата була чимала — 84,6 тисяч грн з вже вирахуваними податками.

Зауважимо, що розмір виплати на оздоровлення Сєнкевичу фактично дорівнює суммі, яку отримує протягом року українець з мінімальною зарплатою у 8 тисяч грн. Додамо, що Миколаїв вважається прифронтовим містом, яке всьго за 43 км від лінії фронту.

Миколаїв на карті
Миколаїв на карті

Що відомо про Сєнкевича

Олександр Сєнкевич обіймає посаду мера Миколаєва з 2015 року. Він навчався у МДУ імені Петра Могили на факультеті комп'ютерних наук, де здобув освіту за фахом "Інтелектуальні системи прийняття рішень".

Олександр Сєнкевич
Олександр Сєнкевич

У листопаді 2015 року переміг на виборах Миколаївського міського голови, а у 2020 його було переобрано. Про особисте життя відомо не багато: одружений, батько двох дітей. Дружина — Катерина Сєнкевич.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки заробляє мер Дніпра Борис Філатов та на що витрачає гроші.

Теги:
#Миколаїв #Зарплата #Олександр Сенкевич