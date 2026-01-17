Майже 100 тисяч на оздоровлення? Яку зарплату у 2025 отримав мер прифронтового міста

Податків за рік міський голова сплатив чимало

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич за 2025 рік заробив понад 1 млн грн. При цьому встиг отримати допомогу на оздоровлення в розмірі майже 90 тисяч грн.

Про це повідомили в Миколаєвській міській раді у відповідь на запит "Телеграфу". Зазначивши, що матеріальна допомога на оздоровлення Сєнкевичу нараховувалась у серпні 2025 року.

За даними документа, мер Миколаєва у 2025 році заробив понад 1,1 млн грн. При цьому на руки міський голова отримав 894,3 тисячі грн. Тобто майже 200 тисяч грн пішло на податки.

Скільки заробляє мер Миколаєва Сєнкевич

У документі не вказано, які саме надбавки та премії отримував Сєнкечив, але, враховуючи, що його посадовий оклад не перевищував 23 тисячі грн, а на руки він отримував до 84 тисяч грн, можна припустити, що суми чималі.

Найбільше грошей міський голова заробив у серпні та вересні 2025 року. Так, саме у серпні йому нарахували 89 806,4 грн домоги на оздоровлення, а на руки отримав — 134 466 грн. У вересні також заробітня плата була чимала — 84,6 тисяч грн з вже вирахуваними податками.

Зауважимо, що розмір виплати на оздоровлення Сєнкевичу фактично дорівнює суммі, яку отримує протягом року українець з мінімальною зарплатою у 8 тисяч грн. Додамо, що Миколаїв вважається прифронтовим містом, яке всьго за 43 км від лінії фронту.

Миколаїв на карті

Що відомо про Сєнкевича

Олександр Сєнкевич обіймає посаду мера Миколаєва з 2015 року. Він навчався у МДУ імені Петра Могили на факультеті комп'ютерних наук, де здобув освіту за фахом "Інтелектуальні системи прийняття рішень".

Олександр Сєнкевич

У листопаді 2015 року переміг на виборах Миколаївського міського голови, а у 2020 його було переобрано. Про особисте життя відомо не багато: одружений, батько двох дітей. Дружина — Катерина Сєнкевич.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки заробляє мер Дніпра Борис Філатов та на що витрачає гроші.