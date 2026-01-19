Зарплати касирів в Україні вже кращі, ніж у вчителів: скільки зараз платять за таку роботу

Вчителі незабаром почнуть заробляти більше

Середня зарплата касира в Україні значно зросла за останні три роки. У деяких місцях оплата такої праці вже обганяє деякі професії, які потребують вищої профільної освіти.

Про це свідчить інформація сервісу пошуку роботи Work.ua.

Так, за даними сайту, на початок 2026 року середня зарплата касира в Україні становить приблизно 21 500 тисяч гривень. Це на 82 відсотки більше, ніж у 2023 році, коли за цю працю в середньому платили близько 11 800 тисяч гривень.

У той же час середня зарплата, наприклад, вчителя, за даними сервісу, зросла лише на 41 відсоток — із 13 500 до 19 000 гривень.

Зарплатня вчителя в Україні

Таким чином, лише за кілька років зарплата касира в Україні змогла обігнати зарплату вчителя.

Однак важливо, що незабаром зарплати вчителів мають сильно зрости. Справа в тому, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає зростання оплати праці для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Вже з 1 січня 2026 року посадові оклади вчителів, викладачів та вихователів збільшаться на 30%.

На період із січня по серпень 2026 року на це виділено понад 10,3 млрд грн. Доплати отримають понад 409 тис. освітян.

