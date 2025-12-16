Не приховує радості: де українець витягнув з річки величенького "колючого" хижака (відео)
-
-
Ця рибина може виростати до 15 кілограмів
Під час риболовлі на річці Горинь рибалка впіймав гарний трофей на майже 2 кілограми. Хижаком похизувались у соцмережі.
Радість чоловіка можна побачити у відео на Facebook. Водночас невідомо, чи рибалка залишив рибу собі, чи вирішив відпустити її назад у воду.
Цікаві факти про хижака
Судак — одна з найпопулярніших риб серед любителів риболовлі. Це хижак, який живиться дрібнішою рибою та має гострі зуби. За сприятливих умов судак може вирости більше ніж на метр у довжину і важити до 10–15 кілограмів.
Ця риба дуже вимоглива до якості води й потребує достатньої кількості кисню, тому не живе у заболочених водоймах. Судак активний як удень, так і вночі: вночі його частіше можна зустріти на мілководді, а вдень — на глибині. Також він вважається досить витривалим і рідко хворіє, що допомагає йому добре почуватися у природних умовах.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рибалка здивував своїм уловом. Користувачі соцмережі рекомендували йому загадати у неї бажання та одразу ж відпустити назад у водойму.