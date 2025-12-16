Не приховує радості: де українець витягнув з річки величенького "колючого" хижака (відео)

Ця рибина може виростати до 15 кілограмів

Під час риболовлі на річці Горинь рибалка впіймав гарний трофей на майже 2 кілограми. Хижаком похизувались у соцмережі.

Радість чоловіка можна побачити у відео на Facebook. Водночас невідомо, чи рибалка залишив рибу собі, чи вирішив відпустити її назад у воду.

Цікаві факти про хижака

Судак — одна з найпопулярніших риб серед любителів риболовлі. Це хижак, який живиться дрібнішою рибою та має гострі зуби. За сприятливих умов судак може вирости більше ніж на метр у довжину і важити до 10–15 кілограмів.

Ця риба дуже вимоглива до якості води й потребує достатньої кількості кисню, тому не живе у заболочених водоймах. Судак активний як удень, так і вночі: вночі його частіше можна зустріти на мілководді, а вдень — на глибині. Також він вважається досить витривалим і рідко хворіє, що допомагає йому добре почуватися у природних умовах.

