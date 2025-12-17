Рус

Попався на яскраву приманку: рибалка спіймав величезного хижака прямо в Києві (відео)

Марина Бондаренко
Риболовля. Фото Колаж "Телеграфу"

Рибина має дуже гострі плавці

Українському рибалці вдалось спіймати здоровенну рибу. Ним виявився судак, який попався на яскраву приманку.

Відповідне відео з трофеєм опублікував блогер та волонтер Олег Мальборо на своїй сторінці у Facebook. Точна вага хижака невідома, але, на перший погляд він важить близько 4-5 кілограмів.

Достеменно невідомо, де саме це сталося і чи відпустили рибу. Але судячи з геолокації на відео, це трапилось десь у Києві. До того ж рибалка веде блог і риболовля для нього — хобі, тому скоріше за все хижака повернули у воду.

Що відомо про рибу

Судак — популярна риба серед любителів риболовлі. Це хижак, який харчується дрібною рибою і має гострі зуби. У сприятливих умовах судак може вирости понад метра завдовжки і важити 10–15 кілограмів.

Ця риба чутлива до якості води й потребує достатньої кількості кисню, тому не мешкає у заболочених водоймах. Судак активний і вдень, і вночі: уночі його частіше можна зустріти на мілководді, а вдень — на глибині. Крім того, він витривалий і рідко хворіє, що дозволяє добре почуватися у природному середовищі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рибалка здивував своїм уловом. Користувачі соцмережі рекомендували загадати рибині бажання та одразу ж відпустити назад у водойму.

