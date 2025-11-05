Перевірте свій будинок: у якому житлі буде найхолодніше взимку і чому - експерт

Деяким будинками був необхідний особливий догляд

Мешканці "хрущовок" одними з перших можу відчути на собі проблеми у разі перебоїв із опаленням. Ці будинки від самого початку холодні через радянські норми.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла експертка з ЖКГ, тарифоутворення, субсидування, містобудування Христина Ненно.

Вона пояснила, що головна причина проблем у "хрущовках" полягає у тому, що на стиках їхніх стін немає потрібної теплоізоляції. Натомість там просто цементний розчин.

Ніхто не звертав уваги на те, щоб там було комфортно жити. Стіни є і все чудово зазначила експерт

Через відсутність теплоізоляції такими будинками був необхідний особливий догляд, але після розпаду СРСР він належним чином не здійснювався.

Важливо було стики повністю оброблювати. Коли розпався Радянський Союз, це робити перестали і почалися проблеми в таких будинках, почався грибок і ще більше промерзали стіни А як відключають опалення, то взагалі просто… сказала Крістіна Ненно

