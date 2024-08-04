"На якій роботі можна заробити?": в Києві продають квартиру в елітному ЖК за 30 мільйонів (фото)

"Телеграф" показав, як виглядає житло

В центрі Києва в ЖК "Новопечерські липки" продають видову п'ятикімнатну квартиру в якій нібито зроблено королівський ремонт. Власники хочуть отримати за житло у цьому будинку 30 мільйонів гривень.

Редакція "Телеграфу" вирішила зробити огляд цієї квартири, меблювання та ремонт якої далеко не кожному припадуть до душі. Відеоогляд на квартиру зробили в kyiv_home.and у мережі Інстаграм. Автор відео стверджує, що житло має 193 м².

Так, у ЖК "Новопечерські липки" продають п'ятикімнатну квартиру, в якій зроблено ремонт у "класичному стилі". З вікон житла відкривається краєвид на інші житлові забудови, а ще далі видніється річка Дніпро.

На відео помітно, що квартира має світлі кольори, просторий коридор. А також велику ванну кімнату з окремою комірчиною для пральної машинки

У квартирі також є гардеробна кімната та спальня з видом на Дніпро. В спальні, яку автор називає "батьківською" велике просторе оксамитове ліжко, світлі стіни та підлога і комод у вигляді діаманта.

В мережі прокоментували відео. Люди висловили своє невдоволення.

Що цікаво, коментатори не оцінили "королівського ремонту". Жінка пише, що за такі гроші можна купити віллу в Іспанії.

Українці пишуть, що квартира схожа на ту, де проживають роми. А ванна зі слів коментаторки виглядає "по-дешманськи". Були і люди, які оцінили такий ремонт, як старий.

Раніше "Телеграф" писав, що в Оболонському районі Києва продають трикімнатну видову квартиру, в якій зроблено ремонт у "стилі Пшонки". Власники хочуть отримати за житло у ЖК "Оболонські липки" 14 мільйонів гривень.