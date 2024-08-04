Рус

"На якій роботі можна заробити?": в Києві продають квартиру в елітному ЖК за 30 мільйонів (фото)

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
ЖК "Новопечерські липки"
ЖК "Новопечерські липки". Фото Колаж "Телеграф"

"Телеграф" показав, як виглядає житло

В центрі Києва в ЖК "Новопечерські липки" продають видову п'ятикімнатну квартиру в якій нібито зроблено королівський ремонт. Власники хочуть отримати за житло у цьому будинку 30 мільйонів гривень.

Редакція "Телеграфу" вирішила зробити огляд цієї квартири, меблювання та ремонт якої далеко не кожному припадуть до душі. Відеоогляд на квартиру зробили в kyiv_home.and у мережі Інстаграм. Автор відео стверджує, що житло має 193 м².

Так, у ЖК "Новопечерські липки" продають п'ятикімнатну квартиру, в якій зроблено ремонт у "класичному стилі". З вікон житла відкривається краєвид на інші житлові забудови, а ще далі видніється річка Дніпро.

На відео помітно, що квартира має світлі кольори, просторий коридор. А також велику ванну кімнату з окремою комірчиною для пральної машинки

У квартирі також є гардеробна кімната та спальня з видом на Дніпро. В спальні, яку автор називає "батьківською" велике просторе оксамитове ліжко, світлі стіни та підлога і комод у вигляді діаманта.

В мережі прокоментували відео. Люди висловили своє невдоволення.

Що цікаво, коментатори не оцінили "королівського ремонту". Жінка пише, що за такі гроші можна купити віллу в Іспанії.

Українці пишуть, що квартира схожа на ту, де проживають роми. А ванна зі слів коментаторки виглядає "по-дешманськи". Були і люди, які оцінили такий ремонт, як старий.

Раніше "Телеграф" писав, що в Оболонському районі Києва продають трикімнатну видову квартиру, в якій зроблено ремонт у "стилі Пшонки". Власники хочуть отримати за житло у ЖК "Оболонські липки" 14 мільйонів гривень.

Теги:
#Київ #Квартира #Продаж