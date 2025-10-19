З монетного двору: в Україні продають колекційні підсклянники із СРСР (фото)

На підсклянниках є тиснений малюнок: грона винограду, яблука та листя

В Україні продають колекційні оригінальні підсклянники "Фрукти-виноград" радянського виробництва. За кожен із них продавець хоче отримати понад півтисячі гривень.

Відповідне оголошення було опубліковано на популярній українській платформі ОЛХ. Автор зазначив, що ці підсклянники були виготовлені у Ленінградському монетному дворі (ЛМД).

Вартість одного підсклянника – 650 гривень.

Основні характеристики:

Матеріал – мельхіор (нікель-срібло);

Тиснений малюнок: грона винограду, яблука та листя.

Стан добрий, із природною патиною, без деформацій.

На наданих продавцем фотографіях можна оцінити стан товару. Автор оголошення показав їх із різних ракурсів.

Також він зазначив, що це колекційні та оригінальні підсклянники 1970-1980 років.

В Україні продають підсклянники із СРСР. Фото: ОЛХ

Зазначається, що продавець готовий надіслати покупцю товар поштою.

