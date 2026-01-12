Рус

Пошукайте в кишенях: українець показав рідкісні монети, на які полювали колекціонери (ціна)

Денис Подставной
Унікальні монети
Унікальні монети. Фото Колаж "Телеграфу"

Цінителі впізнали незвичайну знахідку

Українець виявив у себе незвичайні монети. Копійки мають унікальний вигляд і можуть коштувати дорожче від номіналу.

Про це власник розповів у Facebook.

Мова про десятикопійкові монети, що відрізняються незвичайним видом — напливи на цифрах.

"Добрий вечір шановне тоаариство.Цікаво знати вашу думку з приводу такого браку в 10 коп", — запитав чоловік.

10 копійок
10 копійок із шлюбом

"Телеграф" проаналізував коментарі під постом автора, а також уточнив у ШІ інформацію щодо таких особливостей.

Коментатори під постом власника впізнали цей брак і стверджують, що він називається "око". Деякі колекціонери навіть полювали свого часу на таке, а кілька років тому одну таку монету можна було продати за 100 гривень.

Відповідь коментаторів

ШІ Grok також підтвердив, що така знахідка може мати цінність серед колекціонерів та оцінив їх у 50-200 гривень.

Відповідь ІІ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нова монета може з’явитися в Україні на Новий рік.

