Пошукайте в кишенях: українець показав рідкісні монети, на які полювали колекціонери (ціна)
Цінителі впізнали незвичайну знахідку
Українець виявив у себе незвичайні монети. Копійки мають унікальний вигляд і можуть коштувати дорожче від номіналу.
Про це власник розповів у Facebook.
Мова про десятикопійкові монети, що відрізняються незвичайним видом — напливи на цифрах.
"Добрий вечір шановне тоаариство.Цікаво знати вашу думку з приводу такого браку в 10 коп", — запитав чоловік.
"Телеграф" проаналізував коментарі під постом автора, а також уточнив у ШІ інформацію щодо таких особливостей.
Коментатори під постом власника впізнали цей брак і стверджують, що він називається "око". Деякі колекціонери навіть полювали свого часу на таке, а кілька років тому одну таку монету можна було продати за 100 гривень.
ШІ Grok також підтвердив, що така знахідка може мати цінність серед колекціонерів та оцінив їх у 50-200 гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нова монета може з’явитися в Україні на Новий рік.