Знадобиться не більше 1 хвилини: простий метод почистити гранат без додаткових інструментів (фото)

Популярність цього фрукта в Україні не надто висока

Немовірно корисний східний фрукт гранат насичений вітамінами та мікроелементами, що мають цілющі властивості для людського організму. Але українці не надто звертають на нього увагу, ймовірно, через складність його очищення.

Насправді, існує один простий метод зняти шкоринку з цього фрукта, так, щоб зерна залишились цілими і не розлетілись навсібіч. "Телеграф", розкаже, як почистити гранат без будь-яких проблем.

Як швидко почистити гранат

Для того, щоб зняти шкірку з граната не потрібні спеціальні пристрої. Потрібен лише кухонний ніж середньої довжини.

Для початку необхідно відділити верхню частину плоду поряд з хвостиком. Гострим ножем зробіть неглибокий надріз по колу.

Зробіть круговий надріз у верхній частині фрукта. Фото klopotenko.com

Не надто натискаючи на плід, щоб не пошкодити зернята, зніміть шкірку.

Відділіть надрізану шкоринку. Фото klopotenko.com

Після цього знайдіть білі розділові плівки-перегородки всередині плоду й зробіть вертикальні неглибокі надрізи на шкірці.

Зробіть надрізи зверху-вниз. Фото klopotenko.com

Після цього, можна розламати гранат на частини в місцях розрізу. А також, можна розламати не до кінця, а помістити плід зрізаною шапкою донизу в глибоку миску або інший посуд і, постукуючи ложкою з усіх боків забрати зернята в емності.

Обережно розламайте фрукт по лініях надрізу. Фото klopotenko.com

Чим корисний гранат

Дослідження цілющих властивостей граната продовжуються. Зокрема, одне з них показало, що гранат здатен позитивно впливати на флору кишківника та його протимікробну здатність. Він посилює ріст біфідо- та лактобактерій, а разом з тим пригнічує патогенні бактерії. Також плоди гранату мають антиканцерогенну дію до численних типів раку, серед яких рак простати та нирок. Цікаво, що гранатовий сік та деякі його компоненти, такі як елагова кислота та пунікалагін, допомагають для профілактики ожиріння, діабету, хвороби Альцгеймера, остеопорозу та, навіть, покращують здоров’я зубів.

Гранат

Гранат можна використовувати як дієтичну добавку для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Плоди також містять у своєму складі велику кількість антиоксидантів, зокрема, вітамін С. Також гранат та свіжий гранатовий сік рекомендовано вживати при підвищеному тиску, запаленнях, різного походження та звичайній застуді..

Плоди граната

Як обрати найкращий гранат

Стиглий плід граната має бути щільним та масивним, яскраво червоного кольору. Шкірка має бути цілою, без плям та потертостей. Зберігати гранат краще в нижньому відсіку холодильника, де він може пролежати кілька місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати найсолодші апельсини в магазині.