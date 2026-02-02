Потребуется не больше 1 минуты: простой метод почистить гранат без дополнительных инструментов (фото)

Популярность этого фрукта в Украине не слишком высока

Невероятно полезный восточный фрукт гранат насыщен витаминами и микроэлементами, обладающими целебными свойствами для человеческого организма. Но украинцы не слишком обращают на него внимание, вероятно, из-за сложности его чистки.

На самом деле, существует один простой метод снять корочку с этого фрукта, так, чтобы зерна остались целыми и не разлетелись во все стороны. "Телеграф", расскажет, как почистить гранат без каких-либо проблем.

Как быстро почистить гранат

Чтобы снять кожуру с граната не нужны специальные приспособления. Нужен только кухонный нож средней длины.

Для начала необходимо отделить верхнюю часть плода рядом с хвостиком. Острым ножом сделайте неглубокий надрез по кругу.

Сделайте круговой надрез в верхней части фрукта. Фото klopotenko.com

Не слишком нажимая на плод, чтобы не повредить зерна, снимите шкурку.

Отделите надрезанную корку. Фото klopotenko.com

После этого найдите белые разделительные пленки-перегородки внутри плода и сделайте неглубокие вертикальные надрезы на кожуре.

Сделайте надрезы сверху-вниз. Фото klopotenko.com

После этого можно разломить гранат на части в местах разреза. А также, можно разломить не до конца, а поместить плод срезанной шапкой вниз в глубокую миску или другую посуду и, постукивая ложкой со всех сторон убрать зернышки в емкости.

Осторожно разломайте фрукт по линиям надреза. Фото klopotenko.com

Чем полезен гранат

Исследования лечебных свойств граната продолжаются. В частности, один из них показал, что гранат способен положительно влиять на флору кишечника и его противомикробную способность. Он усиливает рост бифидо- и лактобактерий, а вместе с тем ингибирует патогенные бактерии. Также плоды граната оказывают антиканцерогенное действие к многочисленным типам рака, среди которых рак простаты и почек. Интересно, что гранатовый сок и некоторые его компоненты, такие как элаговая кислота и пуникалагин, помогают профилактике ожирения, диабета, болезни Альцгеймера, остеопороза и даже улучшают здоровье зубов.

Гранат

Гранат можно использовать в качестве диетической добавки для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Плоды также содержат в своем составе большое количество антиоксидантов, в частности, витамин С. Также гранат и свежий гранатовый сок рекомендуется употреблять при повышенном давлении, воспалениях, различном происхождении и обычной простуде.

Плоды граната

Как выбрать самый лучший гранат

Спелый плод граната должен быть плотным и массивным, ярко-красного цвета. Кожа должна быть целой, без пятен и потертостей. Хранить гранат лучше в нижнем отсеке холодильника, где он может пролежать несколько месяцев.

