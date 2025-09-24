Рус

Не псуватимуться всю зиму: простий лайфхак, як зберігати фрукти та ягоди довго

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зберігання урожаю фруктів і ягід на зиму
Зберігання урожаю фруктів і ягід на зиму. Фото Колаж "Телеграфу" / Freepik

Щоб урожай довго зберігався, приготуйте з нього компот

Зараз триває період підготовки урожаю для зберігання, щоб смакувати вітамінами до наступного сезону. Є один простий спосіб, як зберігати фрукти та ягоди, аби вони швидко не зіпсувалися.

У тіктоці завірусилося відео про те, як довго зберігати фрукти та ягоди і насолоджуватися ними всю зиму. Для цього можна приготувати з них компот. Потрібно наповнити плодами кілька банок приблизно на третину, а для більш насиченого смаку — наполовину.

Як зберігати фрукти і ягоди
Наповніть банки фруктами та ягодами наполовину, скриншот з тіктоку

Паралельно треба поставити воду на кип'ятіння, додавши туди цукор у пропорції 1 стакан на 3 літри. Наливаємо окріп у місткості практично до самого верху. Ще один варіант — одразу насипати стакан цукру у кожну банку. Важливо щільно закрити компоти кришками за допомогою машинки-ключа.

Як приготувати компот з фруктів і ягід
Насипте цукор у воду, скриншот з тіктоку
Приготування компоту на зиму
Налийте воду в банки, скриншот з тіктоку
Закривання компотів на зиму
Закриваємо компоти машинкою-ключем, скриншот з тіктоку

Після цього потрібно перевернути компоти та огорнути їх щільним матеріалом, наприклад пледом. Чекаємо, поки вони охолонуть. Тоді можна переносити банки у підвал чи комору для тривалого зберігання.

Зберігання фруктів і ягід на зиму
Компоти треба огорнути щільним матеріалом, скриншот з тіктоку

Нещодавно "Телеграф" розповідав, як краще зберігати картоплю, аби вона швидко не згнила. Є деякі помилки, яких припускаються багато людей.

Теги:
#Урожай #Ягоди #Зберігання #Фрукти