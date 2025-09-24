Не псуватимуться всю зиму: простий лайфхак, як зберігати фрукти та ягоди довго

Щоб урожай довго зберігався, приготуйте з нього компот

Зараз триває період підготовки урожаю для зберігання, щоб смакувати вітамінами до наступного сезону. Є один простий спосіб, як зберігати фрукти та ягоди, аби вони швидко не зіпсувалися.

У тіктоці завірусилося відео про те, як довго зберігати фрукти та ягоди і насолоджуватися ними всю зиму. Для цього можна приготувати з них компот. Потрібно наповнити плодами кілька банок приблизно на третину, а для більш насиченого смаку — наполовину.

Наповніть банки фруктами та ягодами наполовину, скриншот з тіктоку

Паралельно треба поставити воду на кип'ятіння, додавши туди цукор у пропорції 1 стакан на 3 літри. Наливаємо окріп у місткості практично до самого верху. Ще один варіант — одразу насипати стакан цукру у кожну банку. Важливо щільно закрити компоти кришками за допомогою машинки-ключа.

Насипте цукор у воду, скриншот з тіктоку

Налийте воду в банки, скриншот з тіктоку

Закриваємо компоти машинкою-ключем, скриншот з тіктоку

Після цього потрібно перевернути компоти та огорнути їх щільним матеріалом, наприклад пледом. Чекаємо, поки вони охолонуть. Тоді можна переносити банки у підвал чи комору для тривалого зберігання.

Компоти треба огорнути щільним матеріалом, скриншот з тіктоку

