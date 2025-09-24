Не псуватимуться всю зиму: простий лайфхак, як зберігати фрукти та ягоди довго
Щоб урожай довго зберігався, приготуйте з нього компот
Зараз триває період підготовки урожаю для зберігання, щоб смакувати вітамінами до наступного сезону. Є один простий спосіб, як зберігати фрукти та ягоди, аби вони швидко не зіпсувалися.
У тіктоці завірусилося відео про те, як довго зберігати фрукти та ягоди і насолоджуватися ними всю зиму. Для цього можна приготувати з них компот. Потрібно наповнити плодами кілька банок приблизно на третину, а для більш насиченого смаку — наполовину.
Паралельно треба поставити воду на кип'ятіння, додавши туди цукор у пропорції 1 стакан на 3 літри. Наливаємо окріп у місткості практично до самого верху. Ще один варіант — одразу насипати стакан цукру у кожну банку. Важливо щільно закрити компоти кришками за допомогою машинки-ключа.
Після цього потрібно перевернути компоти та огорнути їх щільним матеріалом, наприклад пледом. Чекаємо, поки вони охолонуть. Тоді можна переносити банки у підвал чи комору для тривалого зберігання.
