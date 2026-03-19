У Росії масово знищують худобу через невідому інфекцію: може йтися про дуже небезпечну хворобу

Фермери виходять на протести, влада їх карає та намагається підкупити компенсаціями

В Росії почали знищувати свійських тварин. В Новосибірській області кількість вбитих корів, верблюдів і не тільки вже перевалила за кілька сотень. Регіональна влада пояснює це спалахами захворювань, але є підозра, що ними прикривають серйознішу проблему.

Ситуація настільки загострилась що місцеві фермери виходять на акції протесту, через які їх штрафують та затримують. Офіційне пояснення — спалахи пастерельозу та сказу. Неофіційно — це може бути інше небезпечне захворювання — ящур. "Телеграф" зібрав, що відомо про ситуацію та наскільки вогнище далеке від України.

Що відомо про спалах хвороб та знищення тварин

В березні в Новосибірській області почали масово знищувати корів, баранів, верблюдів, кіз, свиней. Тварин вбивають без приписів, рішення суду та навіть у відсутності власників. Аналізів не беруть. Заднім числом ввели карантин, офіційно через сказ, при якому дійсно здійснюють забій тварин, та пастерельоз, який успішно лікується антибіотиками. В офіційних документах йдеться про розповсюдження "особливо небезпечного захворювання тварин". Журналісти, які пишуть на цю тему в РФ отримують штрафи, а на закритих засіданнях спливає тема ящуру.

Що таке ящур та чим він небезпечний

Ящур — це гостре вірусне захворювання, яке вражає свійських і диких парнокопитних тварин, зокрема корів, свиней, овець і кіз. Хвороба проявляється високою температурою, утворенням болісних пухирів у роті та на копитах, через що тварини не можуть нормально їсти й пересуватися.

Ящур є надзвичайно заразним і швидко поширюється через повітря, корм, воду або навіть одяг і взуття людей. У разі спалаху інфекція може за короткий час охопити великі господарства. Людям ящур передається, тож при виявленні знищують все поголів'я.

Що таке ящур/ Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

Чому у Росії приховують можливий спалах

Державні органи РФ максимально стараються не говорити про хвороби тварин та їхній забій, а тему ящура уникають якомога сильніше. Це настільки небезпечна хвороба, що про неї протягом доби після виявлення потрібно повідомляти Всесвітню організацію здоров'я тварин. З країни мали б заборонити експорт м'яса та частини продукції рослинництва, а це 4,5 млрд доларів в прибутку РФ.

Фермерів намагаються примусити мовчати компенсаціями — 170 рублів за кілограм або ж близько 50 тисяч рублів за тушу. Однак теля наразі коштує понад 100 тисяч, тож відновити господарства буде дуже дорого. Цікаво, що при всіх заходах на одному з заводів в Новосибірській області досі проддають молоко та молокопродукти. За "співпадінням" власник — депутат від правлячої партії "Єдина Росія".

Що відомо про епідемію у тварин в Росії

Як реагують сусідні країни та де в РФ були спалахи

Попри всі заяви РФ про стабільну ситуацію, в Казахстані ще з 24 лютого 2026 року закритий кордон для імпорту тварин та сільгосп продукції з Росією. Заборону на ввіз такої продукції з 14 регіонів та Північно-Кавказького федерального округу (на мапі — бірюзовий) ввели і в Білорусі з 17 березня.

Загалом випадки сказу, пастерельозу чи іншої "невідомої" хвороби виявили в Новосибірській (на карті виділена червоним), Самарській, Пензенській, Томській, Омській, Свердловській областях, Забайкальському краї та Республіці Алтай (сині на карті). Найближча до України локація, де знищували тварин — Пензенська область. Відстань від державного кордону України до неї по прямій складає приблизно 600–700 кілометрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії блокували месенджер "Телеграм" та уповільнили роботу інтернету. Місцеві фермери вважають, що одна з причин — не допустити розповсюдження інформації.