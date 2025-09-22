Будете їсти до весни: як зберегти врожай яблук майже за безплатно

Підготуйте фрукти до зберігання за цим простим рецептом

Щедрі літо та осінь обдарували українців яблуками — соковитими, ароматними, різних сортів, з яких можна приготувати смачні страви, наприклад, популярний у країні тертий пиріг або навіть яблучний сироп. Але зібрати врожай — це всього пів справи. Головне завдання господарів – зберегти його так, щоб свіжі яблука радували не лише зараз, а й узимку, і навіть навесні.

Зберігати фрукти без холодильників досить просто — головне знати кілька простих і майже безплатних хитрощів. Одним із них поділилися у блозі Gs Packer у Фейсбуці. Слід розпочати з підготовки яблук до зберігання, а це потрібно зробити завдяки використанню рецепта мочених яблук у банках.

Як зберегти яблука до весни: простий лайфхак

Міцні яблука, бажано пізніх зимових сортів, потрібно скласти у 3-літрові банки, залити холодною водою, насипати 3 ложки солі, 3 ложки цукру, покласти пару лаврових листочків, а також гвоздику. Закрити кришками і добре потрясти, щоб сіль та цукор розчинилися. Залишити на тиждень за кімнатної температури, а потім віднести в холодний підвал. Буквально за місяць яблука будуть готові, і зберігати їх можна буде всю зиму — аж до весни.

Слід сказати, що вони можуть стати ідеальною закускою чи доповненням до страв. Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати мочені яблука.