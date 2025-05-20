З'явилися дані, скільки людей незаконно перетнули державний кордон з 2022 року

Реальні вироки отримали кілька сотень осіб

У Верховній Раді відбулося засідання тимчасової слідчої комісії, присвячене питанню незаконного перетину державного кордону. За офіційною інформацією, з початку 2022 року прикордонники затримали майже 30 тисяч осіб під час спроби виїзду з країни. Ще понад 44,9 тисячі змогли перетнути кордон незаконно.

Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик. У засіданні взяли участь представники Держприкордонслужби, СБУ, Нацполіції, Генпрокуратури, міністерства розвитку громад, а також інші посадовці.

За словами Яцик, правоохоронними органами порушено понад 7 тисяч кримінальних проваджень, однак до суду з реальними вироками дійшло лише трохи більше 400 справ.

Серед основних схем незаконного перетину кордону:

використання підроблених документів про зняття з військового обліку, фіктивні довідки ВЛК, фальшиві документи про багатодітність, студентський статус або участь у реабілітаційних програмах за кордоном;

перетин кордону без проходження прикордонного контролю або за чужими паспортами;

втеча через тимчасово окуповані території чи Росію;

використання системи "Шлях" під виглядом водіїв гуманітарних вантажів;

клопотання від органів влади щодо сприяння виїзду військовозобов’язаних.

Ключовими проблемами, які були озвучені на засіданні ТСК, були відсутність чіткого переліку документів, які мають пред’являтися на кордоні, питання про те, що закриття системи "Шлях" для волонтерів погіршило логістичну гуманітарної допомоги. Крім того, зазначили, що відсутність електронного зберігання документів у прикордонній системі унеможливлює перевірку законності виїзду. Також відсутній контроль за поверненням осіб, які виїхали на підставі тимчасових дозволів.

Також депутатка зазначила, що окремі листи-клопотання від ГУР, ВЦА та інших органів мають ознаки корупційних зловживань – тимчасова слідча комісія ініціювала перевірку цієї практики.

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