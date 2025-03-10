Журналісти та митці зможуть виїжджати за кордон, але лише за певних умов

Уряд визначив чіткі вимоги для перетину державного кордону

В Україні заборонили митцям виїжджати за кордон під час воєнного стану. Однак окремі представники творчих професій все ж таки мають право на виїзд, але для цього необхідно відповідати певним вимогам.

Однією з головних умов є наявність статусу фізичної особи-підприємця (ФОП), зареєстрованого не менше трьох років тому — тобто ще до початку повномасштабного вторгнення. Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю для "Українські новини".

Вона зазначила, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, підготовлену Міністерством культури та інформаційної політики, яка чітко визначає критерії надання дозволу на виїзд митців та творчих колективів.

Ключова вимога — статус критично важливого суб’єкта, що надається як медійним організаціям, так і творчим гуртам. Цей статус визначає Кабінет Міністрів, а Міністерство культури видає відповідний дозвіл на виїзд.

До критеріїв належать:

сплата податків;

участь у міжнародних заходах;

офіційний рівень заробітної плати, вищий за середній;

виїзд на заходи, що включені до плану діяльності Міністерства культури або підпорядкованих агенцій.

"Ці критерії, безумовно, звужують коло митців і журналістів, які можуть виїжджати, але принаймні встановлюють чіткі вимоги. Міністерство культури тепер діє не на власний розсуд, а оцінює подані документи за конкретними параметрами", — підкреслила Кравчук.

Якщо всі умови виконано, артист або творчий колектив можуть подати документи на отримання листа підтримки не пізніше ніж за 15 днів до запланованого виїзду. Політикиня зазначила, що навіть раніше видані листи потрібно подавати повторно згідно з новими вимогами.

Однією з найбільш спірних тем залишаються виїзди творчих гуртів для збору коштів. Якщо колектив не має статусу критично важливого суб’єкта, він не підпадає під дію постанови. Однак листи підтримки можуть видавати інші державні органи.

"Це можуть бути, наприклад, ГУР чи навіть Державна прикордонна служба, які також мають свої підрозділи, що беруть участь у бойових діях. Як ці зміни працюватимуть на практиці – покаже час", — додала Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, раніше в Україні розкритикували заборону виїзду артистам та журналістам. "Телеграф" зібрав добірку висловлювань відомих українців на рішення Мінкульту.