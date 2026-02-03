Поки ці овочі коштують копійки: 3 дешеві страви, якими ви нагодуєте всю родину

Взимку 2025-2026 ціни на овочі відрізняються доступністю, так що можна одночасно і порадувати близьких, і заощадити

Акції та знижки на овочі не можуть не тішити. Адже це ті продукти, які і смачні, і корисні, і здатні нагодувати всю сім’ю, як то кажуть, дешево і сердито. Пропонуємо приготувати 3 страви, які відрізняються простотою та легкістю у приготуванні.

Котлетки з капусти (не відрізняються від м’ясних!)

Картопляні язички (тонкі елегантні пиріжки з найніжнішим смаком)

Гарбуз у сметанному соусі з часником (потішить навіть тих, хто терпіти не може гарбуз).

Котлетки з білокачанної капусти

Дивна річ, як із найпростіших продуктів виходить таке диво. Повірте, якщо все зробити за рецептом, ваші близькі не зможуть вгадати, з якого м’яса чи риби ця страва.

Отже: 0.5 склянки манної крупи залити такою самою кількістю води, а півкіло капусти пропустити через велику тертку. Велику цибулину дрібно ріжемо і змішуємо. Додаємо кілька ложок томатного соусу (домашнього чи з магазину). Плюс пару зубків часнику, сіль та спеції за смаком. Сюди йде 3-4 ложки нежирного майонезу і 1 яйце

Якщо суміш рідка, можна додати ложку-два борошна. Потім ліпимо як звичайні котлети, обвалюємо в борошні і смажимо.

Ціни на капусту та цибулю у 2026 році просто б’ють рекорди дешевизни

Картопляні язички

Мова про тоненькі пиріжки, за якими ваші рідні почнуть справжнє полювання. Для цих ласощів потрібно 500 грамів відвареної в мундирах картоплі, з якої роблять пюре з додаванням 50 грамів вершкового масла і 2 яєць. З отриманої суміші, солі та борошна (близько 200-300 г) замішується тісто, яке не повинно прилипати.

Окремо готуємо начинку: злегка обсмажуємо цибулину, потім до неї відправляємо 300 г капусти і тушкуємо до готовності. Сюди для надання ніжності додаємо одне відварене яйце.

Ліпимо пиріжки, надаючи їм більш плоску ніж зазвичай форму. Обсмажуємо класичним методом у олії.

Картоплю та гарбуз теж купити зовсім не накладно

Гарбуз у сметанному соусі з часником

Якщо ви не любите гарбуз, ви ще не знаєте цей особливий рецепт. Ви буквально за копійки отримуєте масу смаку та користі для організму!

Беремо 180-200 грам сметани, додаємо за смаком зелень (кріп, петрушку), паприку, 2-3 зубчики часнику, сіль та перець. Усі змішуємо.

Гарбуз (500 грам) чистимо і ріжемо на шматочки по 3-4 см. Далі обсмажуємо в сковорідці на олії до легкої золотистої скоринки і заливаємо сметанною сумішшю, тушкуємо до готовності. Потім треба додати 20 г холодної води і злегка присолити. Під кришкою тримаємо на слабкому вогні ще 3-5 хвилин. Готово!

