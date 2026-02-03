Пока эти овощи стоят копейки: 3 дешевых блюда, которыми вы накормите всю семью

Зимой 2025-2026 цены на овощи отличаются доступностью, — так что можно одновременно и порадовать близких, и сэкономить

Акции и скидки на овощи не могут не радовать. Ведь это те продукты, которые и вкусны, и полезны, и способны накормить всю семью, что называется, дешево и сердито. Предлагаем приготовить 3 блюда, которые отличаются простотой и легкостью в приготовлении.

Котлетки из капусты (не отличишь от мясных!)

Картофельные язычки (тонкие элегантные пирожочки с нежнейшим вкусом)

Тыква в сметанном соусе с чесноком (порадует даже тех, кто терпеть не может тыкву).

Котлетки из белокочанной капусты

Удивительное дело, как из самых простых продуктов получается такое чудо. Поверьте, если все сделать по рецепту, ваши близкие не смогут угадать, из какого мяса или рыбы это блюдо.

Итак: 0.5 стакана манной крупы залить таким же количеством воды, а полкило капусты пропустить через крупную терку. Крупную луковицу мелко режем и все смешиваем. Добавляем несколько ложек томатного соуса (домашнего или из магазина). Плюс пару зубков чеснока, соль и специи по вкусу. Сюда же идет 3-4 ложки нежирного майонеза и 1 яйцо

Если смесь жидковата, можно добавить ложку-две муки. Затем лепим как обычные котлеты, обваливаем в муке и жарим.

Цены на капусту и лук в 2026 году просто бьют рекорды дешевизны

Картофельные язычки

Речь о тоненьких пирожках, за которыми ваши родные начнут настоящую охоту. Для этого лакомства потребуется 500 грамм отваренного в мундирах картофеля, из которого делают пюре с добавлением 50 грамм сливочного масла и 2 яиц. Из полученной смеси, соли и муки (около 200-300 грамм) замешивается тесто, которое не должно прилипать.

Отдельно готовим начинку: слегка обжариваем луковицу, затем к ней отправляем 300 грамм капусты и тушим до готовности. Сюда же для придания нежности добавляем одно отварное яйцо.

Лепим пирожки, придавая им более плоскую чем обычно форму. Обжариваем классическим методом в растительном масле.

Картофель и тыкву тоже купить совсем не накладно

Тыква в сметанном соусе с чесноком

Если вы не любите тыкву, значит, вы еще не знаете этот особый рецепт. Вы буквально за копейки получаете массу вкуса и пользы для организма!

Берем 180-200 грамм сметаны, добавляем по вкусу зелень (укроп, петрушку), паприку, 2-3 зубчика чеснока, соль и перец. Все смешиваем.

Тыкву (500 грамм) чистим и режем на кусочки по 3-4 см. Далее обжариваем в сковородке на растительном масле до легкой золотистой корочки и заливаем сметанной смесью, тушим до готовности. Затем добавим 20 грамм холодной воды и слегка присолим. Под крышкой держим на слабом огне еще минут 3-5. Готово!

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал также о вкуснейшем салате, который можно приготовить из свеклы и сухофруктов, продающихся сейчас по акции.