З Днем жінки-лікаря! Барвисті листівки і привітання з професійним святом

Цього дня прийнято вітати жінок, які працюють у медицині

Сьогодні, 3 лютого, відзначається Всесвітній день жінки-лікаря. Це свято було засноване у 2016 році, а його дата – це день народження Елізабет Блеквелл – першої жінка в США, яка отримала ступінь доктора медицини. Їй довелося подати заявку до 29 коледжів, перш ніж один із них (помилково, прийнявши це за жарт) зарахував її.

Всесвітній день жінок-лікарів присвячений визнанню досягнень жінок у медицині у всьому світі. Хоча в сучасному світі жінки складають значну частину медичного персоналу, вони, як і раніше, стикаються з викликами.

"Телеграф" підготував яскраві листівки та привітання своїми словами, щоб ви могли привітати знайомих та близьких жінок-лікарів із професійним святом.

Листівки та привітання для жінок-лікарів

Зі святом вас! Бути лікарем – це величезна праця, а бути жінкою-лікарем – це ще й мистецтво зберігати тепло серця, незважаючи на будь-які навантаження. Бажаю вам більше вдячних пацієнтів та часу на те, щоб просто випити чашку чаю у тиші.

***

Вітаю з професійним днем! Ваша витримка захоплює, адже ви встигаєте життя рятувати, і залишатися при цьому неймовірно красивою. Нехай робота приносить не лише втому, а й щиру гордість за кожний успішний випадок.

Прийміть мої вітання у День жінки-лікаря! Ви приклад того, як в одній людині уживаються гострий розум вченого і чуйне серце. Бажаю, щоб ваше особисте здоров’я було таким самим міцним, яким ви робите здоров’я своїх пацієнтів.

***

З твоїм днем, лікарю! Деколи я дивуюся, як у тобі вистачає сил і на складні діагнози, і на добру посмішку для кожного. Бажаю тобі якнайменше нічних змін і більше приводів для радості поза стінами лікарні.

Вітаю! Ти справжній супергерой у білому халаті, тільки замість плаща у тебе фонендоскоп. Нехай твоя лікарська інтуїція ніколи не підводить, а вдома завжди чекають затишок, розуміння та підтримка близьких.

***

Зі святом! Бажаю тобі, щоб "складні випадки" зустрічалися якнайрідше, а в житті все вирішувалося легко і просто. Залишайся такою ж світлою людиною і профі з великої літери, до якої завжди йдуть з довірою.

Сьогодні твій день, і я хочу подякувати за твій складний вибір професії. Це важка ноша, але ти несеш її з неймовірною гідністю та грацією. Нехай твої очі завжди горять інтересом до справи, а вигоряння оминає.

***

Ти не просто лікуєш, ти даруєш надію, а це часом важливіше за будь-які ліки. Бажаю тобі нескінченного запасу внутрішньої енергії і лише добрих новин в ординаторській. Нехай кожен день закінчується почуттям виконаного обов’язку та легким серцем.

З Днем жінки-лікаря! Твої руки творять чудеса, а твоя підтримка лікує не гірше за процедури. Нехай все добро повернеться до тебе сторицею, а життя буде наповнене яскравими фарбами і тим відпочинком, який ти точно заслужила.

***

Вітаю! Бажаю тобі залізного терпіння, спокійних чергувань та найм’якшої ковдри після зміни. Ти приголомшливий професіонал, і я щиро пишаюся тим, що знаю тебе.

Зі святом! Нехай пацієнти швидко одужують, папери заповнюються самі собою, а керівництво цінує твій внесок не тільки на словах. Залишайся найщасливішою, адже лікареві теж потрібно наповнювати свій ресурс.

***

З твоїм професійним днем! Нехай у твоєму житті буде якнайбільше приводів для сміху і якнайменше приводів для тривог. Ти робиш світ кращим і здоровішим, і нехай ця енергія добра завжди тебе оберігає.

