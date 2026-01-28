Календар на лютий 2026: скільки вихідних та свят буде в українців

Усі важливі свята та пам’ятні дати у лютому 2026 року

Лютий – третій та останній місяць зими, після якого настає календарна весна. Так як 2026 рік не високосний, то в лютому буде, як завжди, 28 днів.

"Телеграф" підготував календар на лютий 2026 року з усіма важливими датами та вихідними.

У лютому 2026 року буде лише 28 днів. З них робочі — 20 днів та 8 днів вихідних (субота та неділя). В останній місяць зими є кілька свят та пам’ятних дат, проте вони не передбачають додаткових вихідних.

Крім того, через дію військового стану в Україні всі додаткові вихідні з нагоди свят (якби вони були) не надаються.

Календар лютий 2026

2 лютого — Стрітення Господнє

14 лютого — День святого Валентина

16 лютого — День єднання України

20 лютого — День Героїв Небесної Сотні

Календар на лютий 2026 року. Фото: колаж "Телеграф"

