"У нас є свій Епштейн". Українці наклепали мемів про гучний скандал в США

У жартах згадували ректора КНУКіМ Поплавського

Українці створили чимало смішних мемів про файли Джеффрі Епштейна та його справу, яка вже тривалий час на слуху. В мережі жартують, що в Україні є свій "Епштейн".

"Телеграф" зібрав найдотепніші жарти та меми на цю тему. Зауважимо, що файли Джеффрі Епштейна — це назва документів, які пов'язані з кримінальною справою фінансиста. Його звинувачували у сексуальній експлуатації неповнолітніх.

Попри те, що тема справи Епштейна досить пікантна та має чимала загадкових моментів, українці створили тематичні меми. Чимало людей каже, що в Україні немає свого Епштейна, але є думка, що ним цілком міг би стати ректор Київського національного університету культури та мистецтв Махайло Поплавський. Адже в мережі було чимало історій від студенток про нібито непрофесійну поведінку ректора.

Меми про файли Епштейна та Поплавського

Меми про файли Епштейна та Поплавського

Меми про файли Епштейна та Поплавського

Дехто жартував про те, що справжні файли "українського Епштейна" ще не злили в мережу, але все ще може статись. Були й меми про те, що відомі російські та українські артисти "могли входити у список" відвідувачів заборонених вечірок.

Меми про файли Епштейна в Україні

Меми про файли Епштейна в Україні

Для довідки

Справа Джеффрі Епштейна — це гучний кримінальний скандал навколо американського фінансиста, якого звинувачують в організації сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат та торгівлі людьми.

Відомо, що Епштейн проводив на приватному острові та у своїх маєтках сексуальні вечірки, де нібито були присутні відомі співаки, політики та впливові люди. До прикладу, президент США Дональд Трамп, принц Великої Британії Ендрю, Білл Клінтон, Білл Ґейтс тощо.

Джеффрі Епштейн

Перші звинувачення Епштейну висунули у 2000 році, тоді він пішов на угоду з правоохоронцями і його відпустили у 2009 році. Однак у 2019 знову заарештували через появу нових доказів, проте в серпні 2019 він помер у тюрмі. Наразі у мережі з'являється різна інформація нібито з файлів Епштейна, але офіційно вона не підтверджувалась.

Раніше "Телеграф" розповідав, що раптове відключення світла в Україні та Молдові стало приводом для нової порції мемів.