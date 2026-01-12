Від "Жоржа Бормана" до "Ведмедика": цікава історія легендарної кондитерки Харкова (фото)

Дерев'яні вітрини з позолотою досі на місці

Найстарішому кондитерському магазину Харкова вже понад сто років. Фірмова крамниця фабрики Жоржа Бормана відкрилася ще на межы 20-го столыття і працює досі на тому самому місці.

Що треба знати:

Магазин змінив три назви за радянських часів

Назву "Ведмедик" отримав у 1974-му

Асортимент налічував понад 200 найменувань солодощів

За цей час змінилися три епохи, три назви, але інтер'єр залишився незмінним — дерев'яні вітрини з позолотою, дзеркала, розпис на стелі та аромат шоколаду. "Телеграф" розповість про історію магазину та його сучасної назви.

Фірмовий магазин фабрики відкрився у будинку Гладкого на Миколаївській площі у 1900 році. Відомий харківський майстер Москаленко створив інтер'єр у стилі бароко.

Перші фото крамниці

Високі стелі прикрасили витонченими люстрами та старовинною ліпниною. Дерев'яні шафи отримали позолоту та дзеркала. У вітринах виставили величезні піраміди коробок з цукерками, розмальовані візерунками з квітів та історичними сценами. Увечері вітрини підсвічували гасовими або електричними лампами.

Довідка: У наш час магазин працює як фірмова крамниця Харківської бісквітної фабрики, а площа, де вона розташована, змінила назву з Миколаївської на площу Конституції в Харкові.

Чому продукція стала популярною

Фабрика випускала кондитерські вироби з різними серійними етикетками. Серія "Паперові вироби" вчила дітей згортати з паперу фігурки тварин та моделі літаків. Також виходили серії "Географічний атлас", "Колекція жуків" та "Спорт".

Головним завданням своєї фабрики Григорій Борман вважав виробництво кондитерських виробів високої якості, але за доступною ціною, зазначається на сайті Харківської бісквітної фабрики.

Після революції 1917 року державна кондитерська фабрика отримала назву "Жовтень". Фірмовий магазин Жоржа Бормана також перейменували. Після Другої світової війни магазин працював під назвою "Кондитерські вироби на Тевєлєва".

Всередині магазину

Коли з'явилася назва "Ведмедик"

У 1974 році за магазином закріпилася сучасна назва. Ця назва з'явилася вже в радянський період і не пов'язана безпосередньо з ім'ям Бормана. На початку 2000-х "Ведмедик" став фірмовим магазином Харківської бісквітної фабрики.

Інтер'єр магазину не змінився до сьогодні. Тут все ті самі дерев'яні вітрини з позолоченими елементами та дзеркалами. На стелі зберігся тонкий розпис, висять витончені люстри. У повітрі відчувається аромат шоколаду, а на стіні можна побачити логотип "Жорж Борман".

Хто такий Жорж Борман

Григорій Борман народився у 1837 році в Санкт-Петербурзі. Його батько був німецьким фармацевтом. Вдома хлопця називали Георгієм або на французький манер Жоржем.

Жорж Борман

Студентом Григорій працював продавцем у магазині солодощів. Власники були похилого віку та не мали дітей, тому подарували йому крамницю. У 1862 році після закінчення Імператорського Санкт-Петербурзького університету Борман відкрив на Невському проспекті невеликий магазин "Жорж Борман".

За короткий час завдяки енергії Бормана виробництво перетворилося на одне з найбільших у Російській імперії. У 1866 році він купує шоколадну фабрику на Англійському проспекті. У 1876 році Григорію присвоїли звання "Постачальник Двору Його Імператорської Величності".

Як фабрика з'явилася в Харкові

У 1893 році з Німеччини повернувся син Григорія Бормана — Георгій. Молодий чоловік провів модернізацію виробництва та розширив його потужності. У 1895 році батько з сином реорганізували фірму в товариство на паях з капіталом 300 тисяч рублів.

Бажаючи розширити ринки збуту, Григорій вирішив побудувати нову фабрику в Харкові. Вибір був невипадковим — наприкінці 19 століття місто виступало одним з найбільших промислових центрів Російської імперії. Населення становило близько 174 тисяч, а через місто проходило кілька залізничних магістралей.

У 1896 році на вулиці Коцарській, 24 почали працювати перші лінії нової фабрики. Сучасне європейське обладнання дозволило налагодити потужне виробництво зі збереженням високої якості.

Виробництво цукерок на фабриці Бормана

Асортимент включав какао, шоколад, більше 200 найменувань цукерок, мармелад, зефір, карамель, пряники, печиво та бісквіти. Керував роботою харківської фабрики безпосередньо Григорій Борман, який оселився в Харкові.

Що сталося після революції

Навіть під час Першої світової війни фабрики Бормана зберігали обсяги виробництва. Але у 1917 році політична ситуація в країні різко змінилася. Товариство припинило існування, а фабрики перейшли у власність держави.

Магазин у радянські часи

Григорій Борман помер 25 грудня 1918 року в Харкові. Його єдиний син Георгій емігрував до Франції, де відкрив кондитерський магазин у Парижі.

