Колись тут гуляли весілля: як легендарний ресторан перетворився на "АТБ" (фото)

Колись тут проходили банкети, нині — щоденні покупки містян

У Сумах уже кілька років працює супермаркет "АТБ" у приміщенні колишнього ресторану "Кристал". Модерністську будівлю 1970-х років повністю перебудували під торговельні потреби.

Ззовні змонтували вентильований фасад, а внутрішній простір перепланували. Про історію перевтілення розповів місцевий онлайн-журнал "Цукр".

Ресторан "Кристал" почали зводити у 1972 році одночасно з облаштуванням парку "Дружба". Відкриття закладу приурочили до 50-ї річниці утворення СРСР. Будівля була виконана у стилі пізнього модернізму. Усередині працювали бар і дві банкетні зали. Протягом десятиліть у "Кристалі" проводили урочистості, випускні вечори, корпоративи та весілля.

Тільки збудований ресторан

У 1997 році заклад зареєстрували як приватне акціонерне товариство. Згодом фасад пофарбували у яскраво-зелений колір, що зробило споруду впізнаваною для мешканців району.

Листівка 1976 року

Так виглядав ресторан у 90-х

Так виглядало приміщення всередині, коли тут був ресторан

У листопаді 2021 року підприємство припинило діяльність, а будівлю продали мережі "АТБ". Уже в грудні після реконструкції відкрили супермаркет. Приміщення повністю адаптували для торгівлі: демонтували частину внутрішніх конструкцій, перепланували зали, облаштували торговельний простір і встановили новий вентильований фасад.

"АТБ" на місці ресторану "Кристал"

Вхід у магазин

Тепер замість залу зі столиками тут полиці з товарами

З моменту відкриття минуло понад чотири роки. Станом на січень 2026 року магазин продовжує роботу як один із супермаркетів мережі в Сумах. У місті функціонують і інші торгові точки "АТБ" у різних районах.

Будівля колишнього ресторану й нині привертає увагу через свою форму та історію. Для частини сумчан це місце асоціюється з подіями минулих років, для інших — із сучасним форматом великого супермаркету поблизу парку.

