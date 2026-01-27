Колись тут гуляли весілля: як легендарний ресторан перетворився на "АТБ" (фото)
Колись тут проходили банкети, нині — щоденні покупки містян
У Сумах уже кілька років працює супермаркет "АТБ" у приміщенні колишнього ресторану "Кристал". Модерністську будівлю 1970-х років повністю перебудували під торговельні потреби.
Ззовні змонтували вентильований фасад, а внутрішній простір перепланували. Про історію перевтілення розповів місцевий онлайн-журнал "Цукр".
Ресторан "Кристал" почали зводити у 1972 році одночасно з облаштуванням парку "Дружба". Відкриття закладу приурочили до 50-ї річниці утворення СРСР. Будівля була виконана у стилі пізнього модернізму. Усередині працювали бар і дві банкетні зали. Протягом десятиліть у "Кристалі" проводили урочистості, випускні вечори, корпоративи та весілля.
У 1997 році заклад зареєстрували як приватне акціонерне товариство. Згодом фасад пофарбували у яскраво-зелений колір, що зробило споруду впізнаваною для мешканців району.
У листопаді 2021 року підприємство припинило діяльність, а будівлю продали мережі "АТБ". Уже в грудні після реконструкції відкрили супермаркет. Приміщення повністю адаптували для торгівлі: демонтували частину внутрішніх конструкцій, перепланували зали, облаштували торговельний простір і встановили новий вентильований фасад.
З моменту відкриття минуло понад чотири роки. Станом на січень 2026 року магазин продовжує роботу як один із супермаркетів мережі в Сумах. У місті функціонують і інші торгові точки "АТБ" у різних районах.
Будівля колишнього ресторану й нині привертає увагу через свою форму та історію. Для частини сумчан це місце асоціюється з подіями минулих років, для інших — із сучасним форматом великого супермаркету поблизу парку.
