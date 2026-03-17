Всі регіони Росії в небезпеці: куди вже дістають дрони України та чому всі звинувачують Шойгу (карта)

У РФ фактично визнали, що не можуть захисти небо

Українські дрони вже почали долітати й до Уралу, що неабияк непокоїть Кремль. Там заявили, що "жоден регіон Росії не може почуватися в безпеці".

Як повідомляють росЗМІ, БПЛА атакували російський хімічний завод у Кірово‑Чепецьку Кіровської області. Він входить до компанії "Уралхім".

"Урал ще нещодавно був недосяжний для повітряних ударів з України, а сьогодні перебуває у зоні безпосередньої загрози", — повідомив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу.

У своїй заяві він наголосив, що у 2025 році майже в 4 рази збільшилася кількість українських атак на інфраструктуру РФ. Кремль непокоїться, що динаміка розвитку засобів поразки у Києва така, що "жоден регіон Росії не може почуватися в безпеці".

Зауважимо, що Урал знаходиться на відстані понад 2 тисячі км від України, а Кіровська область — понад 1 тисяча км. Тобто дрони Сил оборони вже можуть долати та вражати цілі на таких великих відстанях.

Відстань між Україною та Уралом на карті

Відстань від України до Кіровської області на карті

Як реагують росіяни на атаку по Уралу

Російські пропагандисти досить різко відреагували на слова Шойгу про досяжність БПЛА до Уралу. Є навіть повідомлення, що це завдяки його заступникам, про яких вже порушено судові справи, ППО Росії не може захистити небо.

"Так йому й дякую. І його заступникам, стосовно яких зараз триває кримінальне судочинство", — пишуть пропагандисти.

Допис пропагандистів

У коментарях росіяни пишуть:

Так Шойгушатнику дякую за це.

Що далі? Удар по Якутську?

Все під контролем.

"І все завдяки мені"

І хто в цьому винен цікаво?

"СВО" йде за планом. Владивосток залишився.

