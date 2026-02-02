Кур'єри в Україні отримують уже майже вдвічі більше, ніж вчителі: скільки платять за таку роботу

Зарплати вчителів показують значно скромніше зростання

Середня заробітна плата кур’єра в Україні стрімко зросла за останні три роки. Наразі за таку працю вже платять більше, ніж на деяких роботах, де потрібна профільна освіта.

Про це свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua. Так, згідно з інформацією сайту, зараз (лютий 2026 р.) середня заробітна плата кур’єра в Україні становить приблизно 30 тисяч гривень. Це на 114 відсотків більше, ніж у 2023 році, коли за цю роботу в середньому платили 14 тисяч.

Зарплатня кур’єра в Україні

За цей же період часу, наприклад, зарплати вчителів показали значно скромніше зростання — лише 41 відсоток. Якщо 2023 року вчителька початкових класів могла розраховувати приблизно на 13 500, то зараз у середньому на такій посаді одержують близько 19 тисяч.

Зарплатня вчителя в Україні

Таким чином виходить, що зарплати вчителів на даний момент зростають значно повільніше, ніж у кур’єрів і розрив між ними вже суттєвий.

При цьому важливо зазначити, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає суттєве зростання оплати праці для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Вже з 1 січня 2026 року посадові оклади вчителів, викладачів та вихователів збільшаться на 30%.

