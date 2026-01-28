Коли святкуємо Масляну та Стрітення Господнє: церковний календар на лютий 2026

Цього місяця небагато великих церковних свят

У лютому в Україні відзначатимуть одне з дванадцяти головних церковних свят — Стрітення Господнє. Також на останній місяць зими припадає Масляна та початок Великого посту.

У 2023 році Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новоюлінський календар, тому дати свят змістилися на 13 днів тому. "Телеграф" представляє церковний календар на лютий, щоб ви не пропустили головні події цього місяця.

Церковний календар на лютий 2026

2 лютого — Стрітення Господнє

14 лютого — М’ясопусна батьківська субота

16-22 лютого — Масляна

23 лютого — Початок Великого посту

Церковний календар на лютий 2026

Зазначимо, що Стрітення Господнє — одне із дванадцяти головних церковних свят, яке символізує зустріч немовляти Ісуса Христа з праведним Симеоном у Єрусалимському храмі. Цей день вважається святом зустрічі Старого та Нового Завітів.

"Телеграф" писав раніше, що потрібно знати про початок Великого посту 2026 року. Дізнайтеся основні заборони.