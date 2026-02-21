Результат видно за секунди. Українка показала, як за копійки позбутися слідів солі на взутті (відео)

Цей метод дозволить заощадити гроші на фарбу та спреї

Взимку важливо знати не тільки, як зробити взуття менш слизьким на льоду, але і як захистити його від наслідків реагентів. Сіль та волога залишають на поверхні негарні білі розводи, які згодом можуть зіпсувати матеріал.

У TikTok українка поділилася відео, як прибирає сольові плями із замшевого взуття. Дівчина зазначила, що лайфхак справді працює.

Як швидко прибрати сліди солі на взутті

Взимку тротуари та дороги активно посипають сіллю, щоб зменшити ковзання. Однак після прогулянок на взутті часто залишаються білі сліди, особливо на шкіряних, замшевих та текстильних моделях.

Такі розводи не тільки псують зовнішній вигляд, але й згодом можуть пошкодити матеріал, зробити його жорстким та тьмяним. Видалити їх буває складно, але існують прості домашні методи, які допомагають подолати проблему.

Одним із таких способів є використання звичайного оцту. Змішайте 9% оцет з водою в пропорції 1:1, змочіть м’яку ганчірку, чисту губку або спонжик і акуратно змочіть плями. Оцет допомагає нейтралізувати сольові відкладення та розчинити білий наліт. Після обробки протріть взуття чистою вологою тканиною, дайте висохнути природним способом (не на батареї), а потім почистіть щіткою.

Спосіб з оцтом не підійде для взуття з нубуку та лакованої шкіри. На таких матеріалах оцет може залишити плями, змінити колір або пошкодити текстуру, тому для них краще використовувати спеціалізовані щітки, губки або м’які очисники для делікатного матеріалу.

