Сморід з раковини на кухні легко усунути: вам знадобиться сода та оцет

Неприємний запах із раковини на кухні можна швидко вивести

Багато господарок стикалися з проблемою неприємного запаху на кухні. Перше, що спадає на думку, що смердить зі відра для сміття або з холодильника. Однак проблема може ховатися у раковині.

"Телеграф" розповідає, як швидко позбутися неприємного запаху з раковини за допомогою простих домашніх засобів.

Лайфхак із содою та оцтом

Звичайно ж, вирішити проблему зі стоком на кухні можна, застосовуючи дорогу покупну хімію. Але є і більш простий та ефективний спосіб, пише Express.

Неприємний запах може з’являтися в раковині через залишки їжі, налипання жиру або грудок волосся, яке потрапило до стічної труби. Відповідно, вирішувати цю проблему потрібно прочисткою цієї самої труби.

Для цього вам знадобиться сода та звичайний столовий оцет. Засипте столову ложку соди в раковину, потім залийте трохи не розбавленого оцту. Після цього ви почуєте шипіння — так і має бути. Залишіть усе це приблизно півгодини.

Після закінчення часу налийте в трубу невелику кількість окропу. Він повинен змити всі залишки забруднення. Якщо не впевнені, що весь бруд пішов — повторіть процедуру наступного дня.

А для глибшого очищення каналізації, потрібно збільшити дозування: соди насипте півсклянки, а потім залийте склянкою оцту і залиште на годину. В кінці добре промийте гарячою водою — залийте приблизно 2-3 літри.

