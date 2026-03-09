Від секс-символа нічого не залишилося: як зараз виглядає Орнелла Муті, яка обожнює Росію
Актриса з віком сильно змінилася
Орнелла Муті — знаменита на весь світ італійська актриса, яка знімалася з Адріано Челентано, і вважалася головним секс-символом італійського кіно. Її справжнє ім’я Франческа Романа Рівеллі, і цього дня, 9 березня, їй виповнився 71 рік. Вона продовжує зніматися в кіно і говорить про свою любов до Росії.
Що варто знати:
- Муті прославилася роллю Лізи в комедії "Приборкання норовливого" з Челентано
- Актриса пояснює свою прихильність до РФ сімейним корінням у Санкт-Петербурзі
- У 2010 році вона судилася в Італії через поїздку на вечерю з Путіним
"Телеграф" розповідає, що відомо про Орнеллу Муті, чим вона прославилася і за що так палко любить Росію.
Орнелла Муті — що про неї відомо?
Орнелла Муті народилася 9 березня 1955 року у Римі. Її кар’єра почалася стрімко: у 15 років вона дебютувала у фільмі "Найкрасивіша дружина". Проте світову славу їй приніс комедійний дует із Адріано Челентано.
Саме з ним вона знялася у фільмі "Приборкання норовливого" 1980 року, виконавши роль Лізи. Її героїня підкорила серце нелюдимого фермера, якого грав Челентано, і ця роль стала її візитною карткою на довгі роки.
Також серед ключових фільмів у кар’єрі Орнели "Божевільно закоханий" 1981 року з тим же Челентано, "Флеш Гордон", "Життя прекрасне" та багато інших.
У молодості Орнелла Муті була втіленням ідеальної краси 80-х: величезні сіро-блакитні очі, копиця каштанового волосся та бездоганна фігура. Її називали секс-символом італійського кіно. А за свій образ, який поєднував у собі дитячу невинність та фатальну привабливість, її прозвали "донна-бамбіна".
Тепер, у свій 71 рік, Муті сильно змінилася і постаріла. У ній вже складно впізнати ту грайливу кокетку з фільмів із Челентано. А ще вона має скандальну репутацію серед українських глядачів, бо неодноразово зізнавалася в любові до Росії.
За що Муті так любить Росію?
Зв’язок Орнелли з Росією це не просто симпатія, а сімейна історія. Виявляється, її бабуся та дідусь по материнській лінії були родом із Санкт-Петербурга, звідки пізніше переїхали до Естонії, а потім до Італії.
Акторка неодноразово публічно заявляла, що "Росія — частина її ДНК". У 2010 році Муті потрапила в гучний скандал, оскільки пропустила виставу в Італії, пославшись на хворобу, але пізніше з’ясувалося, що вона на той час була в Санкт-Петербурзі на благодійній вечері з Володимиром Путіним. Це обернулося для неї судовим розглядом у рідній країні.
Також відомо, що у 2016 році актриса купила квартиру в Москві та навіть заявляла про бажання отримати російське громадянство.
У березні 2024 року вона відвідала Всесвітній фестиваль молоді в Сочі, а також була гостею Московського тижня моди, де її дочка Найке Рівеллі брала участь у показах.
