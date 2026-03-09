От секс-символа ничего не осталось: как сейчас выглядит Орнелла Мути, которая обожает Россию

Актриса с возрастом сильно изменилась

Орнелла Мути — знаменитая на весь мир итальянская актриса, которая снималась с Адриано Челентано, и считалась главным секс-символом итальянского кино. Ее настоящее имя — Франческа Романа Ривелли, и в этот день, 9 марта, ей исполнился 71 год. Она продолжает сниматься в кино и говорит о своей любви к России.

Что стоит знать:

Мути прославилась ролью Лизы в комедии "Укрощение строптивого" с Челентано

Актриса объясняет свою привязанность к РФ семейными корнями в Санкт-Петербурге

В 2010 году она судилась в Италии из-за поездки на ужин с Путиным

"Телеграф" рассказывает, что известно об Орнелле Мути, чем она прославилась и за что так горячо любит Россию.

Орнелла Мути сейчас. Фото: Getty Images

Орнелла Мути — что о ней известно?

Орнелла Мути родилась 9 марта 1955 года в Риме. Ее карьера началась стремительно: в 15 лет она дебютировала в фильме "Самая красивая жена". Однако мировую славу ей принес комедийный дуэт с Адриано Челентано.

Именно с ним она снялась в фильме "Укрощение строптивого" 1980 года, исполнив роль Лизы. Ее героиня покорила сердце нелюдимого фермера, которого играл Челентано и эта роль стала ее визитной карточкой на долгие годы.

Орнелла Мути в 1982 году. Фото: Getty Images

Также среди ключевых фильмов в карьере Орнеллы "Безумно влюбленный" 1981 года с тем же Челентано, "Флэш Гордон", "Жизнь прекрасна" и множество других.

В молодости Орнелла Мути была воплощением идеальной красоты 80-х: огромные серо-голубые глаза, копна каштановых волос и безупречная фигура. Ее называли секс-символом итальянского кино. А за свой образ, который сочетал в себе детскую невинность и роковую притягательность, ее прозвали "донна-бамбина".

Орнелла Мути (справа) в начале 2000-х. Фото: Getty Images

Теперь же, в свой 71 год, Мути сильно изменилась и состарилась. В ней уже сложно узнать ту игривую кокетку из фильмов с Челентано. А еще она имеет скандальную репутацию среди украинских зрителей, так как не раз признавалась в любви к России.

Орнелла Мути и Ален Делон в 1977 году. Фото: Getty Images

За что Мути так обожает Россию?

Связь Орнеллы с Россией — это не просто симпатия, а семейная история. Оказывается, ее бабушка и дедушка по материнской линии были родом из Санкт-Петербурга, откуда позже переехали в Эстонию, а затем в Италию.

Орнелла Мути сейчас. Фото: Getty Images

Актриса неоднократно публично заявляла, что "Россия — часть ее ДНК". В 2010 году Мути попала в громкий скандал, так как пропустила спектакль в Италии, сославшись на болезнь, но позже выяснилось, что она в это время была в Санкт-Петербурге на благотворительном ужине с Владимиром Путиным. Это обернулось для нее судебным разбирательством в родной стране.

Орнелла Мути на каннском кинофестивале в 2015 году. Фото: Getty Images

Также известно, что в 2016 году актриса купила квартиру в Москве и даже заявляла о желании получить российское гражданство.

В марте 2024 года она посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, а также была гостьей Московской недели моды, где ее дочь, Найке Ривелли, участвовала в показах.

Так Орнелла Мути выглядит сейчас. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Константин Меладзе нашел замену Вере Брежневой. Как выглядит новая молоденькая пассия продюсера.