Саме такий манікюр всі будуть просити у свого майстра цієї весни (фото)

Манікюр був популярним завжди, його роблять не тільки жінки, але й чоловіки. Мода на цю послугу змінюється так само, як на речі. До слова, на зміну довгим мигдалеподібним формам та масивним білим краям приходить мінімалізм.

"Телгераф", посилаючись на Femcafe.hu, розповість, що цієї весни на піку популярності. Ми розберемося, що таке "мікрофранцузький" манікюр (micro-french).

Відмова від зайвого

Основна характеристика нового тренду — ультратонка лінія на самому краї нігтя, яка ледь помітно обрамляє його, роблячи образ миттєво вишуканим. Це повна протилежність моді початку 2000-х, коли білий край займав чи не половину нігтьової пластини. Тепер у пріоритеті коротка довжина та "повітряний" ефект, що лише підкреслює природну красу рук.

Мкрофренч

Чому це актуально у 2026 році

Сучасні б’юті-тренди 2026 року орієнтовані на комфорт та легкість у догляді. Мікрофренч ідеально вписується в цей світогляд, адже короткі нігті зручні для ритму сучасної жінки. Тонка лінія візуально робить нігтьову форму стрункішою та витонченішою. Манікюр виглядає доречно як на діловій зустрічі, так і на святковій події.

Як виглядає мікрофренч

Техніка виконання та кольорова палітра

Для створення такого образу на підготовлені нігті наноситься нюдова або ніжно-рожева основа. Ключовий момент — нанесення максимально тонкої смужки на кінчик.

Хоча класичний білий колір залишається безпрограшним варіантом, тренд заохочує до експериментів:

Класика та металік: білі або металеві мікрокінчики для стриманого вигляду.

білі або металеві мікрокінчики для стриманого вигляду. Сезонні акценти: взимку рекомендують використовувати глибокі відтінки (бордовий, коричневий, сріблястий).

взимку рекомендують використовувати глибокі відтінки (бордовий, коричневий, сріблястий). Весняне оновлення: для грайливості можна обрати яскраво-рожевий, сонячно-жовтий або небесно-блакитний кольори.

Офіційне повернення до природності

Мікрофренч — це "дозвіл" знову полюбити свої натуральні нігті. Стиль "effortless" (без зусиль) дозволяє виглядати стильно протягом усього сезону, не приносячи в жертву зручність. Цієї весни вибір на користь лаконічності не означає відмову від елегантності, а навпаки — підкреслює впевненість у власному стилі.

