Природна втома як виклик глянцю: чому темні кола під очима стали модним акцентом, і це не жарт (фото, відео)

Дженна Ортега, Кірстен Стюарт та Емма Чемберлен перетворили "втомлений" вигляд на естетичний акцент, а покоління Z зробило з цього декларацію самоприйняття

Ще кілька років тому beauty-індустрія вела незриму боротьбу за зникнення: зникнення темних кіл під очима, мішків, будь-яких слідів хронічної втоми. На полиці магазину вишиковувалися батальйони консилерів, патчів і масок – маркетинг обіцяв нам вічну свіжість.

Сьогодні ж TikTok, Instagram і навіть головні подіуми світу перевертають погляд сучасників на цю, здавалося б, "фатальну" недосконалість: темні кола під очима стали справжньою декларацією свободи й самоприйняття. "Телеграф" розповість про тренд "tired girl makeup" детальніше.

Втомлена чарівність: феномен "tired girl makeup" і темних кіл як тренду

Якщо раніше погляд "сонної панночки" свідчив або про безсоння, або про бурхливу ніч, то тепер саме цей look стає хітовим. Вірусний тренд tired girl makeup здобув шалену популярність у 2024-2025 роках. Цей стиль – не лише про відмову від консилера, а і про те, як втомлений вигляд, побляклі тіні, трохи розмиту туш і навіть ілюзорні синці під очима дизайнери й візажисти перетворюють на елемент гламуру.

Дженна Ортега і її "втомлений" макіяж

Попзірки на кшталт Дженни Ортеги (ікона сучасної готики з серіалу Венздей) перетворили тіні під очима на впізнаваний естетичний акцент. TikTok вибухає хештегами #tiredgirlmakeup, #eyebags та сотнями мільйонів переглядів. Дехто навіть малює "мішки під очима" декоративною косметикою, змінюючи уявлення суспільства про ідеал обличчя.​

Дефект чи маркер досвіду: короткий лікнеп про темні кола

Темні кола під очима ще недавно вважали виключно ознакою перевтоми чи неідеального здоров’я. Однак їх причини значно ширші: це генетика, особливості будови шкіри, сезонні перепади, зміни гормонального фону, дисбаланс режиму сну, або банальна алергія. Найголовніше – кола під очима є в кожної живої людини, але саме поєднання індивідуальних причин створює унікальний патерн для кожного обличчя.

Кірстен Стюарт не приховує мішки під очима

Психологи додають: тренд на натуральність став не тільки візуальним явищем, а й відповіддю покоління Z на багаторічний тиск недосяжних стандартів краси. Для молоді ритуали догляду й макіяжу перетворюються на своєрідну терапію, а не інструмент самобичування.​

Акторка Леа Сейду не маскує синці

Подіуми, редакції, соцмережі: де і як "недосконалості" стали трендом

Головні будинки мод світу та модні журнали підхопили тенденцію: луки з мінімалістичними макіяжами, без ретуші, з легкою "синявою" під очима, можна побачити у показах Roberto Cavalli, Alaïa, Erdem. Нові амбасадори – інфлюєнсери та актриси, які не соромляться своїх "недоліків" і навіть роблять із них фішку.​

Моделі на показі Milan Fashion Week’s Fall 2025

TikTok-користувачі щиро діляться відео із фразами на кшталт: "У мене ці кола з дитинства – і це прекрасно!". Ба більше, деякі beauty-блогери самі влаштовують флешмоби, закликаючи не приховувати "історію власного обличчя". У тренді навіть неідеальна туш, недбалі розтушовки тіней та look після тривалої зміни чи непростої ночі.​

Американська модель та музикантка Габрієтт і новий тренд

Авторки світових видань (Marie Claire, Cosmopolitan) впевнені: tired girl makeup – це не просто б’юті-кейс, а частина великого руху за ментальне здоров’я й самоприйняття. Природність, унікальність патернів шкіри, легке підкреслення власних особливостей зміщують акцент із "пластмасової" краси в сторону реального, живого образу. Це виклик ретуші, фільтрам та невпинній гонитві за віртуальною ідеальністю.​

Інфлюєнсерка Емма Чемберлен популяризує втомлений макіяж

А як же косметологія й б’юті-індустрія?

Попит на маскуючі продукти тримається: патчі, креми з кофеїном, коректори не зникають із полиць. Але водночас ринок реагує на новий запит – засоби для "контурингу втоми", спеціальні лінії декоративної косметики, які не тільки не приховують, а й підкреслюють цей ефект ("сонний погляд", "ефект сліз").

Лілі-Роуз Депп

Окрема згадка – корейський тренд "aegyo-sal" (припухлість під очима як символ молодості). Західний же варіант став про інше: не лише приймати, а й пишатися індивідуальними зморшками, колами та іншою "живою текстурою" обличчя.​

Корейський тренд "aegyo-sal" з намалюьованою припухлістю під очима

Отже, тренд на видимі темні кола – це не мода на втому, а захоплення власною відвертістю. Це шанс позбутися хронічного почуття сорому й витрат на ідеальний "камуфляж". Відмова від нескінченної гонитви за чужим ідеалом – вибір покоління, що прагне гармонії всередині й зовні. Свобода виглядати так, як підказує тіло й відчуття — ось головна краса сучасного світу.

Раніше "Телеграф" розповідав про 7 помилок у макіяжі, від яких сахаються чоловіки. ШІ назвав топ найголовніших помилок, які зовсім не подобаються представникам сильної статі.