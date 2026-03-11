Весняне рівнодення 2026: коли настає і що заборонено робити в цей день

Після цієї дати день почне стрімко зростати, а ніч – скорочуватися

Весняне рівнодення — це унікальний момент у календарі, коли день практично дорівнює ночі за тривалістю, а природа офіційно переходить на бік світла та тепла.

"Телеграф" розповідає, коли настає весняне рівнодення цього року і що не рекомендується робити цього особливого дня.

Коли настає рівнодення?

У 2026 році весняне рівнодення настане 20 березня о 16:45 пополудні. Це особливий день у році, коли день дорівнює ночі, а після цього тривалість дня буде стрімко зростати.

Весняне рівнодення 2026.

Що не можна робити 20 березня?

З давніх давен цей день вважався магічним і переломним, тому навколо нього склалося безліч традицій і заборон. Наші пращури вірили, що в цей період енергетика дуже потужна, і будь-який негатив може "запрограмувати" ваше майбутнє на кілька місяців уперед.

Тому на рівнодення існують заборони, яких варто дотримуватись:

Не можна конфліктувати та злитися — сварки та з’ясування стосунків цього дня можуть повернутися до вас у подвійному обсязі.

Не варто сумувати і зациклюватися на поганому — якщо провести день у смутку, то й весна може пройти у сірих тонах.

Заборонено залишати дім неприбраним — хаос у речах притягує хаос у життя, тож краще позбутися мотлоху напередодні.

Не можна давати гроші в борг — за народними повір’ями, разом із грошима з дому може піти добробут.

