Весняне рівнодення 2026: коли настає і що заборонено робити в цей день
Після цієї дати день почне стрімко зростати, а ніч – скорочуватися
Весняне рівнодення — це унікальний момент у календарі, коли день практично дорівнює ночі за тривалістю, а природа офіційно переходить на бік світла та тепла.
"Телеграф" розповідає, коли настає весняне рівнодення цього року і що не рекомендується робити цього особливого дня.
Коли настає рівнодення?
У 2026 році весняне рівнодення настане 20 березня о 16:45 пополудні. Це особливий день у році, коли день дорівнює ночі, а після цього тривалість дня буде стрімко зростати.
Що не можна робити 20 березня?
З давніх давен цей день вважався магічним і переломним, тому навколо нього склалося безліч традицій і заборон. Наші пращури вірили, що в цей період енергетика дуже потужна, і будь-який негатив може "запрограмувати" ваше майбутнє на кілька місяців уперед.
Тому на рівнодення існують заборони, яких варто дотримуватись:
- Не можна конфліктувати та злитися — сварки та з’ясування стосунків цього дня можуть повернутися до вас у подвійному обсязі.
- Не варто сумувати і зациклюватися на поганому — якщо провести день у смутку, то й весна може пройти у сірих тонах.
- Заборонено залишати дім неприбраним — хаос у речах притягує хаос у життя, тож краще позбутися мотлоху напередодні.
- Не можна давати гроші в борг — за народними повір’ями, разом із грошима з дому може піти добробут.
