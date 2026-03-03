Посівний календар на березень 2026: сприятливі дні для посіву розсади

У березні починається сезон посіву рослин на розсаду

Березень — "найгарячіший" місяць для городників. Саме час планувати новий посівний сезон та займатися розсадою, щоб потім зібрати свій домашній урожай.

"Телеграф" публікує посівний календар на березень 2026 року, де враховано всі сприятливі та несприятливі дні для посіву рослин на розсаду.

Що сіяти у березні?

Першого місяця весни потрібно приділити увагу овочам, які мають довгий період вегетації, а також холодостійкій зелені.

Томати: Середньостиглі та ранні сорти (для теплиць та відкритого ґрунту).

Перці та баклажани: Якщо не встигли у лютому, перша декада березня – останній шанс.

Капуста: Білокочанна (рання), цвітна, броколі, кольрабі.

Цибуля: Порей і ріпчаста на сівок (через розсаду).

Квіти: Петунія, айстри, чорнобривці, левовий зів, вербена.

Зелень на підвіконні: Базилік, шпинат, руккола.

Сприятливі дні для посіву

Томати, перці та баклажани: Найкраще сіяти 19, 20, 21, 22, 26 та 27 березня.

Огірки та кабачки (для теплиць): Найвдаліші дати – 19, 20, 21, 25 та 26 березня.

Капуста (білокочанна, цвітна, броколі): Плануйте посів на 20, 21, 25, 26 або 27 березня.

Будь-яка зелень і салати: Якщо сієте на підвіконні або в теплу теплицю, вибирайте 19, 20, 23 або 24 березня.

Цибуля на ріпку і коренеплоди: Оскільки вони ростуть "вниз", їх сіють на спадаючий Місяць: 4, 5, 6, 12, 13 і 14 березня.

Квіти (однолітні та багаторічні): Для пишного цвітіння вибирайте 19, 20, 21, 22 або 25 березня.

Несприятливі дні для посіву

Є також найгірші дні за місячним календарем, в які не варто нічого сіяти. У ці дні у насіння низька схожість, а розсада виходить кволою.

3 березня (Повня).

17, 18 і 19 березня (період Молодика).

