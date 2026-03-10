Томати, перці, капуста і не тільки: що треба встигнути посіяти на розсаду до 15 березня

Деякі види овочів потрібно сіяти вже зараз

Березень — гаряча пора для дачників та городників, тому що в цей час планується новий посівний сезон і сіється розсада. До 15 березня за місячним посівним календарем потрібно встигнути посіяти деякі види рослин.

які овочі треба садити та сіяти вже зараз, щоб у майбутньому зібрати гарний урожай.

Коли та що садити на розсаду?

Томати, перець, баклажани

Оптимальні дні за місячним календарем — 5-9 березня та 12-14 березня. Якщо не посіяти їх до 15 березня, можуть не встигнути повністю віддати врожай до осені.

Капуста (рання, броколі, цвітна)

Найкраще планувати посів розсади на 5-6 та 12-14 березня.

Квіти

Однолітники з тривалим періодом зростання (петунія, лобелія, бегонія, айстри) варто посіяти на розсаду до середини березня.

У теплицю чи під плівку

Якщо ґрунт у теплиці вже прогрівся, можна сіяти холодостійкі культури для раннього столу. Салат, кріп, шпинат, петрушка та цибуля на перо (сприятливо сіяти 5-14 березня).

Щоб отримати ранній урожай редиски через 25-30 днів, сійте у період 6-9 або 12-14 березня.

Морква та селера (на корінь). Так як ці культури сходять довго, їхній ранній посів у теплицю в першій половині березня цілком виправданий.

Посівний календар на березень 2026 року

