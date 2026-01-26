В Одесі є "каструльники". Нізащо не здогадаєтеся, кого називають цим словом

До кухні ці люди стосунку не мають

Українська мова окрім всім відомих слів має такі, які використовуються у певному регіоні. Інколи жителі інших областей навіть не можуть здогадатися, що означають ці діалектизми — мало хто вгадає, що означає слово "каструльник" на Одещині.

Як випливає з тесту на знання української мови різних регіонів, "каструльник" — це таксист, так говорять в Одесі. "Каструлити" означає таксувати. Зараз цей термін поступово відходить у минуле, але для одеситів це ціла епоха, його активно використовували у 90-ті та на початку 2000-х.

Чому таксистів називали "каструльниками"

Найвірогідніше, назва пов'язана з тим, що у 90-ті та на початку 2000-х люди таксували на дуже старих радянських автівках (Жигулі, Москвичі). Двигуни в них працювали гучно та з характерним брязканням. Здавалося, ніби в багажнику або під капотом перекочуються порожні каструлі, звідси й назва.

Також, як відомо, старі, розбиті автівки часто називали "відрами". В Одесі ж — "каструлями". Тому "каструлити" — це виїжджати на роботу на своїй старій "каструлі". Також є думка, що "каструлити" — це "заробляти на каструлю супу". Тобто, не професійно працювати таксистом, а возити людей для підробітку.

