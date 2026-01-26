Рус

В Одесі є "каструльники". Нізащо не здогадаєтеся, кого називають цим словом

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зимова Одеса, каструля
Зимова Одеса, каструля. Фото Колаж "Телеграф"

До кухні ці люди стосунку не мають

Українська мова окрім всім відомих слів має такі, які використовуються у певному регіоні. Інколи жителі інших областей навіть не можуть здогадатися, що означають ці діалектизми — мало хто вгадає, що означає слово "каструльник" на Одещині.

Як випливає з тесту на знання української мови різних регіонів, "каструльник" — це таксист, так говорять в Одесі. "Каструлити" означає таксувати. Зараз цей термін поступово відходить у минуле, але для одеситів це ціла епоха, його активно використовували у 90-ті та на початку 2000-х.

Чому таксистів називали "каструльниками"

Найвірогідніше, назва пов'язана з тим, що у 90-ті та на початку 2000-х люди таксували на дуже старих радянських автівках (Жигулі, Москвичі). Двигуни в них працювали гучно та з характерним брязканням. Здавалося, ніби в багажнику або під капотом перекочуються порожні каструлі, звідси й назва.

ВАЗ-2103, Жигулі
ВАЗ-2103, "Жигулі"

Також, як відомо, старі, розбиті автівки часто називали "відрами". В Одесі ж — "каструлями". Тому "каструлити" — це виїжджати на роботу на своїй старій "каструлі". Також є думка, що "каструлити" — це "заробляти на каструлю супу". Тобто, не професійно працювати таксистом, а возити людей для підробітку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у закарпатських селах називають звичайний зошит. Назва нагадує міфічну істоту.

Теги:
#Українська мова #Таксі #Слова