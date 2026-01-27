Не лише обстріли та темрява: на Одесу обрушилася погодна стихія (відео)

По вулицях міста неможливо пересуватися

Після нічної масштабної атаки дронами, внаслідок якої в Одесі загинуло щонайменше 3 людини, місто наздогнала ще одна напасть. Вулиці перетворилися на дзеркало.

Внаслідок зледеніння пошкоджено дроти, а на селищі Котовського на ковзанці обвалилися декорації. Через ожеледицю Одесою практично неможливо пересуватися. Відповідні кадри наповнили мережу.

Обережно! На деяких відео чути нецензурну лексику!

Компенсація через травми внаслідок ожеледиці

За законом усі тротуари в місті мають бути посипані реагентами під час снігової негоди. Якщо людина отримала травму внаслідок чиєїсь недбалості, вона може отримати компенсацію. Для цього необхідно:

викликати "швидку" або звернутися до лікарні. Крім того, обов’язково слід зробити фото місця, де сталося падіння. Особливо, якщо на території не було розчищено сніг або не посипано ожеледицю.

також слід завчасно подбати про свідків, які братимуть участь у судовому процесі. Найпростіше взяти номери телефонів, якщо є можливість, відео з камер спостереження.

найважливішим пунктом у поданих скаргах буде медичний висновок, у ньому чітко має бути прописано, що людина отримала певну травму через падіння та ожеледицю.

Далі слід сформувати претензію та надіслати її рекомендованим листом з повідомленням на адресу установи або служби, яка відповідає за експлуатацію ділянки, на якій впали та отримали травму. У документі слід зазначити, на яку компенсацію розраховуєте, чому й у які терміни. До листа слід додати всі документи з лікарні, чеки з аптек тощо.

Нагадаємо, в Одесі продовжуються аварійні відключення світла. В обласному центрі, частині Одеського району та в окремих районних центрах області діють екстрені відключення не за графіком.