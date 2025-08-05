Брав участь в АТО і був народним депутатом: де зараз засновник "Азову" Андрій Білецький
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Білецький захищає Україну від ворогів
Відомому українському військовому та політичному діячу Андрію Білецькому, який нещодавно висловився про НАБУ, сьогодні виповнюється 46 років. Він став на захист України від окупантів ще у 2014 році. Зараз Білецький є командиром Третього армійського корпусу ЗСУ.
Білецький з самого дитинства проявляв активну патріотичну позицію — брав участь у націоналістичному русі. Більше про його діяльність та чим він займається зараз — розкаже "Телеграф".
Що відомо про Андрія Білецького
Білецький народився 1979 року в Харкові. Його батько, Євгеній Білецький, походив із козацького роду та заснував село Краснопавлівка на Харківщині. Тоді як мати, Олена Анатоліївна, мала шляхетське походження.
В юності Андрій займався кількома видами спорту — ножовим боєм, фехтуванням, практичною стрільбою. Білецький навчався на історичному факультеті Харківського національного університету імені Каразіна, який закінчив у 2001 році. Його диплом був присвячений діяльності Української повстанської армії.
Ще у 90-х Андрій брав участь у націоналістичних організаціях, а також намагався потрапити на війну в Косово на боці сербів. Брав участь в акції "Україна без Кучми", за що його затримували. У 2002 році Андрій керував харківським загоном Всеукраїнської організації "Тризуб" імені Бандери. Також він співпрацював з Українською консервативною партією.
У 2005 році Білецький створив організацію "Патріот України", яка декларувала націоналістичні ідеї. Її учасники брали участь у протестах, маршах і вуличних демонстраціях у Харкові та інших містах. Вони виступали проти нелегальної міграції та за захист української культури, виявляли точки наркоторгівлі.
У 2011 році в офісі "Патріоти України" відбувся конфлікт зі стріляниною. Напад вчинив українофоб Сергій Колесник, унаслідок чого поранили 2 активістів. Натомість Колесника госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою та ножовими поранення. Згодом на Білецького вчинили замах, через що він отримав поранення й був госпіталізований. Невдовзі у цій справі його заарештували нібито за напад на Сергія Колесника. Такі дії активісти розцінювали як політичні репресії.
Після перемоги Євромайдану Білецького звільнили. У 2014 році його обрали керівником силового блоку "Правий сектор"-Схід у складі Харківської, Донецької, Полтавської та Луганської областей. Невдовзі Андрій створив і очолив перший добровольчий батальйон "Азов". Бійці успішно звільнили Маріуполь від сепаратистів у ході АТО, за що тодішній президент Петро Порошенко нагородив Білецького орденом "За мужність" III ступеня.
Згодом Андрій увійшов до Військової ради партії "Народний фронт", яка працювала над обороною України. Також він став народним депутатом Верховної Ради. У 2015 році "азовці" звільнили населені пункти Широкине, Бердянське, Лебединське, Комінтернове та Павлопіль. Так Андрій очолив Цивільний Корпус "Азов", а згодом — нову партію "Національний Корпус".
У 2019 році представники "Національного корпусу" вийшли під Адміністрацію президента з вимогою покарати причетних до розкрадань в "Укроборонпромі".
Де зараз Андрій Білецький
На початку вторгнення росіян Андрій ініціював створення добровольчого загону ТрО "Азов-Київ". Вони звільняли Київщину від окупантів. Згодом Білецький організував авіадесант в Маріуполь, який тоді був заблокований росіянами. Вдалося перекинути допомогу у вигляді зброї та їжі 5 разів, а також евакуювати вбитих і поранених. Крім цього, "азовці" брали участь у деокупації Херсонщини.
Невдовзі Білецький за погодженням колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного створив бригаду "Азов", яку у 2023 році перейменували на 3-тю окрему штурмову бригаду ЗСУ.
"Азовці" під керівництвом Білецького боролися з ПВК "Вагнер". Також у 2023 році вони звільнили 20 км² території. Довгий час бійці утримували Авдіївку та стали на захист Харківщини.
У березні 2025 року штурмову бригаду розширили до 3-го армійського корпусу, а Білецький став її командиром. Зараз Андрій часто дає інтерв'ю у медіа, бере участь у конференціях щодо війни та коментує ситуацію на фронті.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Андрія Білецького. У 2022 році у подружжя з'явився син.