З Днем ангела, Оксана! Яскраві листівки і картинки українською мовою

Згідно з новим церковним календарем, в суботу, 24 січня, вшановується пам'ять святої Ксенії Римської. Вона є покровителькою жінок, до якої звертаються з молитвами про мир, здоров'я та допомогу в складних життєвих обставинах

Свята Ксенія Римська відома своїм добровільним вибором чернечого життя й стала приклад духовної чистоти. Традиційно цього дня вітають усіх жінок, що носять ім'я Ксенія (Оксана) з Днем ангела.

За характером Оксана принципова і прямолінійна, часто непередбачувана і здатна здійснювати несподівані для всіх вчинки. Вміє відстоювати свою точку зору і гідно виходити зі складних ситуацій.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші вітальні листівки з іменинами Оксани українською мовою.

