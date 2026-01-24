С Днем ангела, Оксана! Яркие открытки и картинки на украинском языке

Подарите близким и родным хорошее настроение милой открыткой

Согласно новому церковному календарю, в субботу, 24 января, чтится память святой Ксении Римской. Она является покровительницей женщин, к которой обращаются с молитвами о мире, здоровье и помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

Святая Ксения Римская известна добровольным выбором монашеской жизни й стала примером духовной чистоты. Традиционно в этот день поздравляют всех женщин, обладающих именем Ксения (Оксана) с Днем ангела.

По характеру Оксана принципиальна и прямолинейна, часто непредсказуема и способна совершать неожиданные для всех поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения и достойно исходить из сложных ситуаций.

" Телеграф " собрал самые красивые поздравительные открытки с именинами Оксаны на украинском языке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда будет Масленица в 2026 году. Точные даты Сырной недели, главные традиции и запреты на праздник.