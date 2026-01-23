Масляна 2026: точні дати Сирного тижня, головні традиції та заборони свята

Дата Масляної залежить від дати Великодня

Масляна — велике церковне свято, яке відзначається протягом тижня перед Великим пасхальним постом. Його дата плаває і залежить від дати Великодня. Навіть перехід ПЦУ на новий церковний календар не впливає на дату Масляної.

"Телеграф" розповідає, коли у 2026 році буде Масляна або Сирний тиждень, головні традиції та заборони свята.

Коли Масляна 2026?

Цього року тиждень Масляної випадає на другу половину лютого — з понеділка, 16 лютого до неділі, 22 лютого. Вже з понеділка, 23 лютого розпочинається Великий передвеликодній пост. Сам Великдень у 2026 році відзначатиметься 12 квітня.

Головні традиції свята

Масляний тиждень — це час примирення, підготовки до посту та сімейних посиденьок. У цей час готуються традиційні та обрядові сирні страви — вареники, млинці, ватрушки та інші страви із сиром та молочними продуктами. А ось м’ясні страви вже заборонені перед Великим постом.

Масляна. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

В Україні є традиція гостьових візитів на Масляну. У середу зяті йшли до тещ на обід, а в п’ятницю тещі наносили візит у відповідь з подарунками та частуваннями. Загалом тиждень Масляної призначений для походів у гості, спілкування з близькими, сімейних посиденьок та щедрих частувань.

За традицією, кульмінація свята у Прощену неділю. У цей день люди вибачаються і прощають один одного, щоб вступити у Великий піст із чистою совістю.

На Масляну прийнято ходити в гості до рідних. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Що не можна робити на Масляну?

Не можна їсти м’ясо та м’ясні продукти, дозволяються тільки молочні, риба та вершкове масло.

Заборонено сваритися, ображатись, конфліктувати, особливо у Прощену неділю.

Не вітається надмірне переїдання, навіть незважаючи на велику кількість їжі, священики закликають споживати помірно.

Не варто сумувати і бути на самоті, оскільки Масляна – це свято спілкування та візитів до близьких.

